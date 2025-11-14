На фронті зафіксовано 176 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб
Станом на 16:00 14 листопада ворог 176 разів атакував позиції Сил оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Бойові дії на півночі
Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Старикове, Кореньок, Біла Береза, Білокопитове, Бобилівка, Бруски, Бунякине Сумської області; Карповичі, Сеньківка, Хрінівка Чернігівської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз намагався проводити наступальні дії. Також ворог здійснив 117 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.
Бойові дії на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім штурмів ворога поблизу Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.
Противник із початку доби п’ять разів атакував на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки. Наразі точиться бій.
Бойові дії на сході
На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак. П’ять атак тривають дотепер. Противник атакує у районах населених пунктів Новоєгорівка, Твердохлібове, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Мирне, Зарічне, Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Коровин Яр, Ольгівка, Дружелюбівка, Новий Мир.
На Слов’янському напрямку українські воїни відбили 11 ворожих атак — підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного, ще один бій триває.
На Краматорському напрямку відбулося три бойові зіткнення з противником у районах Васюківки, Майського та Оріхово-Василівки.
На Костянтинівському напрямку російські окупанти 31 раз штурмували позиції наших захисників поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки. Українські підрозділи відбили 28 атак, ще три ворожі атаки тривають до цього часу.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 64 атаки на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Дачне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 41 атаку, бої тривають.
На Олександрівському напрямку загарбники 15 разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Ялта, Олександроград, Степове, Привільне, Єгорівка та Красногірське. Одне бойове зіткнення триває дотепер.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Яблукового та у бік Зеленого Гаю.
На Оріхівському напрямку противник двічі наступав: поблизу Степногірська та у бік Приморського. Авіаційного удару зазнав населений пункт Оріхів.
На Придніпровському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.
На південь від Новоуспенівського і на південь від Солодкого російські війська закрили «кишені» загальною площею 10,75 км². Йдуть запеклі бої на західній та північній околицях Солодкого та на західній околиці Рівнопрля.
З району Солодкого противник має намір штурмувати у західному напрямку з метою формування охоплення Гуляйполя.
Олександрівський напрямок (Дніпропетровська область):
Противник заявив про взяття під контроль населеного пункту Орестопіль та зняв кадри демонстрації прапорів у його західній, центральній та східній частинах.
Покровський напрямок:
У Мирнограді російські війська просунулися в районі шахти «5/6» у південній частині міста.
Бої тривають північніше та південно-західніше терикону шахти «5/6», в також у південній частині Родинського та за Покровськ у північно-східній, північній частинах міста та на північно-західній околиці.
Сіверський напрямок:
Зміна фронту на дуже великому уточненні, оскільки наявні дані щодо ситуації північніше Северска дуже суперечливі.
У Дронівці російські війська зняли кадри демонстрації прапорів та заявили про захоплення населеного пункту. Атакував противник із розташованого на схід селища Рудник.
На Куп'янському напрямку противник зайняв Степову Новоселівку і просунувся на ділянці площею 6 км²."