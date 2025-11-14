На фронте зафиксировано 176 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 14 ноября враг 176 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Стариково, Коренёк, Белая Береза, Белокопытово, Бобылевка, Бруски, Бунякино Сумской области; Карповичи, Сеньковка, Хреновка Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз пытался проводить наступательные действия. Также враг осуществил 117 обстрелов, в частности три — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили семь штурмов врага вблизи Отрадного, Двуречанского и в сторону Колодязного.

Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки. Сейчас идет бой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг оккупировал Степную Новоселовку на Харьковщине, - DeepState. КАРТА

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 20 атак. Пять атак продолжаются до сих пор. Противник атакует в районах населенных пунктов Новоегоровка, Твердохлебово, Карповка, Колодези, Шандриголово, Мирное, Заречное, Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Ольговка, Дружелюбровка, Новый Мир.

На Славянском направлении украинские воины отбили 11 вражеских атак — подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного, еще одно сражение продолжается.

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения с противником в районах Васюковки, Майского и Орехово-Василевки.

На Константиновском направлении российские оккупанты 31 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русина Яра и в сторону Константиновки и Полтавки. Украинские подразделения отразили 28 атак, еще три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 64 атаки на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новопавловка, Лесовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Орехово и Дачное. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 41 атаку, бои продолжаются.

На Александровском направлении захватчики 15 раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Ялта, Александроград, Степовое, Привольное, Егоровка и Красногорское. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Читайте также: Зеленский умалчивает, что россияне укрепились в его родной Днепропетровщине, - "слуга народа" Безуглая

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг осуществил 11 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Солодкого, Яблочного и в сторону Зеленого Гая.

На Ореховском направлении противник дважды наступал: вблизи Степногорска и в сторону Приморского. Авиационному удару подвергся населенный пункт Орехов.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.