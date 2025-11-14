На фронте зафиксировано 176 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
По состоянию на 16:00 14 ноября враг 176 раз атаковал позиции Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Стариково, Коренёк, Белая Береза, Белокопытово, Бобылевка, Бруски, Бунякино Сумской области; Карповичи, Сеньковка, Хреновка Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник один раз пытался проводить наступательные действия. Также враг осуществил 117 обстрелов, в частности три — из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили семь штурмов врага вблизи Отрадного, Двуречанского и в сторону Колодязного.
Противник с начала суток пять раз атаковал на Купянском направлении в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки. Сейчас идет бой.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 20 атак. Пять атак продолжаются до сих пор. Противник атакует в районах населенных пунктов Новоегоровка, Твердохлебово, Карповка, Колодези, Шандриголово, Мирное, Заречное, Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Ольговка, Дружелюбровка, Новый Мир.
На Славянском направлении украинские воины отбили 11 вражеских атак — подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного, еще одно сражение продолжается.
На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения с противником в районах Васюковки, Майского и Орехово-Василевки.
На Константиновском направлении российские оккупанты 31 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русина Яра и в сторону Константиновки и Полтавки. Украинские подразделения отразили 28 атак, еще три вражеские атаки продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 64 атаки на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новопавловка, Лесовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Орехово и Дачное. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 41 атаку, бои продолжаются.
На Александровском направлении захватчики 15 раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Ялта, Александроград, Степовое, Привольное, Егоровка и Красногорское. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении враг осуществил 11 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в районах Солодкого, Яблочного и в сторону Зеленого Гая.
На Ореховском направлении противник дважды наступал: вблизи Степногорска и в сторону Приморского. Авиационному удару подвергся населенный пункт Орехов.
На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На південь від Новоуспенівського і на південь від Солодкого російські війська закрили «кишені» загальною площею 10,75 км². Йдуть запеклі бої на західній та північній околицях Солодкого та на західній околиці Рівнопрля.
З району Солодкого противник має намір штурмувати у західному напрямку з метою формування охоплення Гуляйполя.
Олександрівський напрямок (Дніпропетровська область):
Противник заявив про взяття під контроль населеного пункту Орестопіль та зняв кадри демонстрації прапорів у його західній, центральній та східній частинах.
Покровський напрямок:
У Мирнограді російські війська просунулися в районі шахти «5/6» у південній частині міста.
Бої тривають північніше та південно-західніше терикону шахти «5/6», в також у південній частині Родинського та за Покровськ у північно-східній, північній частинах міста та на північно-західній околиці.
Сіверський напрямок:
Зміна фронту на дуже великому уточненні, оскільки наявні дані щодо ситуації північніше Северска дуже суперечливі.
У Дронівці російські війська зняли кадри демонстрації прапорів та заявили про захоплення населеного пункту. Атакував противник із розташованого на схід селища Рудник.
На Куп'янському напрямку противник зайняв Степову Новоселівку і просунувся на ділянці площею 6 км²."