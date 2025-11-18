Іспанія цьогоріч надасть Україні близько €1 млрд допомоги, - глава МЗС Альбарес

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що обсяг допомоги його країни Україні у 2025 році становитиме близько 1 млрд євро.

Що входить у допомогу

Альбарес зазначив, що у зазначену суму увійдуть:

закупівлі озброєння для України у США в межах програми PURL;

фінансування іншого обладнання, зокрема генераторів, для підтримки української енергосистеми під час російських атак узимку.

"Іспанія має довгострокове зобов'язання щодо суверенітету та оборони України і буде дотримуватися його доти, доки триватиме війна", – зазначив глава МЗС.

Минулорічна допомога та інші зобов'язання

У 2024 році Іспанія виділила Україні 1 млрд євро на придбання військового обладнання і що цього року очікується "щось подібне", - додав Альбарес. Окрім озброєння, Іспанія надає й іншу підтримку. Зокрема, країна прийняла 250 тисяч українських біженців, серед яких 40 тисяч дітей. Крім того, Іспанія підтримує вступ України до ЄС, а також виступає за створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських посадовців за злочин агресії.

Альбарес висловив упевненість, що ліва партія Sumar, яка традиційно критикує витрати на оборону, не блокуватиме військову допомогу Україні.

"Весь уряд об'єднаний прагненням миру в Україні та Європі, весь уряд усвідомлює, що в Україні на кону стоїть багато чого: її суверенітет і свобода, а також права людини, міжнародне право та міжнародне гуманітарне право", – підкреслив він.

