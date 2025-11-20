УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13418 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Європи
6 143 14

Це ганьба: Європа імпортувала з РФ товарів на більшу суму, ніж надала допомоги Україні, - глава МЗС Швеції Стенергард

Стенергард закликала Європу посилити підтримку України

Європа виходить на "негативний баланс підтримки України у розмірі 124 мільярди євро", оскільки досі імпортує з Росії товарів, зокрема нафту та газ, на більшу суму, ніж надає допомоги Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард перед початком зустрічі голів зовнішньополітичних відомств ЄС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Негативний баланс підтримки України"

Так, Стенергард зауважила, що попри заяви про важливість посилення підтримки України та збільшення тиску на Росію, "правда в тому, що підтримка України є недостатньою, а підтримка Росії - надто великою".

Вона навела цифри, згідно з якими від початку повномасштабного вторгнення європейські країни та Європа загалом надали Україні підтримку на суму 187 мільярдів євро. Водночас ЄС імпортував російську нафту та газ на суму 201 мільярд євро. А якщо додати інші статті імпорту, то загальна сума сягає 311 мільярдів євро, що означає, що ЄС фактично виходить на "негативний баланс підтримки України у розмірі 124 мільярди євро".

Також читайте: Безпека не є безкоштовною: прем’єр Швеції Крістерссон закликав до зміцнення стійкості Європи та України

"Це не що інше, як ганьба", - наголосила міністерка.

Мирні переговори

Стенергард зазначила, що попри всі розмови про мирні переговори, жодних реальних мирних переговорів не буде, якщо партнери не збільшать підтримку України та тиск на Росію.

Позитивним кроком у цьому напрямку було б використання заморожених активів на користь України.

Також читайте: Швеція не встановлювала собі жодних обмежень на допомогу Україні, - прем’єр Крістерссон

За словами Стенергард, Швеція наполягає на тому, що не може бути ніякого миру без участі в обговоренні самої України, і Європа має сидіти за столом переговорів.

"Ми повинні зосередитися на тому, щоб змінити ситуацію так, щоб Росія сама захотіла сісти за стіл переговорів, адже цілком очевидно, що зараз вона не готова до серйозних перемовин", - додала міністерка.

Автор: 

Європа (2493) Швеція (1115) допомога і підтримка (1236)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Там президент Польщі Навротський говорив що Україна Польщі мало дякує .
То ж тепер - дякуємо Польщі за те що скупила у 2025 р - 37% кацапського експорту добрив , ставши найбільшим у ЄС імпортером саме - кацапських добрив .
Тепер чекайте - кацапи вам обов'язково за це віддячать ,, дронами і підривами залізничних колій .
показати весь коментар
20.11.2025 14:12 Відповісти
+8
сидить в бункере ***** и такое - хахаха мы европейцам продадим веревку на которой их же и повесим
показати весь коментар
20.11.2025 13:53 Відповісти
+3
Ну и союзнички. Не дай бог
показати весь коментар
20.11.2025 14:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сидить в бункере ***** и такое - хахаха мы европейцам продадим веревку на которой их же и повесим
показати весь коментар
20.11.2025 13:53 Відповісти
Йому "рузькийязик" заважає розмовляти УКРАЇНСЬКОЮ і це на 4 році війни з москалями!!!!!
показати весь коментар
20.11.2025 15:31 Відповісти
Ну и союзнички. Не дай бог
показати весь коментар
20.11.2025 14:12 Відповісти
Там президент Польщі Навротський говорив що Україна Польщі мало дякує .
То ж тепер - дякуємо Польщі за те що скупила у 2025 р - 37% кацапського експорту добрив , ставши найбільшим у ЄС імпортером саме - кацапських добрив .
Тепер чекайте - кацапи вам обов'язково за це віддячать ,, дронами і підривами залізничних колій .
показати весь коментар
20.11.2025 14:12 Відповісти
Ну, так можна воювати ще десятиріччями. Ото вам і усі західні "демократичні цінності"...
показати весь коментар
20.11.2025 14:29 Відповісти
Це все звичайно хєрово, але міністерка маніпулює, порівнюючи незрівнянні речі. Ресурси закуплені в рашці йдуть на роботу європейської економіки. Бабло, віддане Україні очевидно ні на яку економіку не працює, але воно забезпечує вклад в безпеку. Тож ці речі не можна порівнювати. Економіка - це одне. Безпека - це зовсім інше.
показати весь коментар
20.11.2025 14:30 Відповісти
пані міністр це розуміє
вона також розуміє, що безпека коштує гроші. Європа купує в України товар "європейська безпека"
за гроші
показати весь коментар
20.11.2025 14:54 Відповісти
Я би не назвав товар "європейська безпека". Цей товар Європа купує в НАТО. Я би назвав товар "ще трохи часу перед великим шухєром".
показати весь коментар
20.11.2025 15:02 Відповісти
та як не називай, вони розуміють, що ситуація аж зовсім не виглядає такою що "гроші на вітер"
показати весь коментар
20.11.2025 15:08 Відповісти
Так, маю надію, шо розуміють.
Хоча он Орбан з Фіцо продовжують гавкати, поляки обирають антиукраїнського преза. Так шо ХЗ. Те, шо очевидне особисто вам, може бути зовсім не очевидним комусь ще. Я на цьому на минулих виборах препіздента обпікся.
показати весь коментар
20.11.2025 15:53 Відповісти
Багато грошей відданих Україні повертається в економіку Європи, контракти на озброєння, закупвля товарів, пального і інших речей, без наданих коштів цього б не було.

Ну і не забуваємо куди виводиться, більша частина вкрадених корупціонерами коштів. Вони осідають в їх банках та нерухомості.
показати весь коментар
20.11.2025 15:18 Відповісти
Тот случай, когда можно поднимать вопрос об участии в расследовании европейских профильных специалистов.
показати весь коментар
20.11.2025 14:58 Відповісти
Вони ніколи і не припиняли фінансувати війну. Памʼятаєте ще ті турбіни Siemens, які постачали в тимчасово окупований Крим. ***** ще тоді зрозуміло, що Європа - це стара шкапа-повія, їй заплатиш і отримаєш все.
показати весь коментар
20.11.2025 15:23 Відповісти
 
 