Це ганьба: Європа імпортувала з РФ товарів на більшу суму, ніж надала допомоги Україні, - глава МЗС Швеції Стенергард
Європа виходить на "негативний баланс підтримки України у розмірі 124 мільярди євро", оскільки досі імпортує з Росії товарів, зокрема нафту та газ, на більшу суму, ніж надає допомоги Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард перед початком зустрічі голів зовнішньополітичних відомств ЄС.
"Негативний баланс підтримки України"
Так, Стенергард зауважила, що попри заяви про важливість посилення підтримки України та збільшення тиску на Росію, "правда в тому, що підтримка України є недостатньою, а підтримка Росії - надто великою".
Вона навела цифри, згідно з якими від початку повномасштабного вторгнення європейські країни та Європа загалом надали Україні підтримку на суму 187 мільярдів євро. Водночас ЄС імпортував російську нафту та газ на суму 201 мільярд євро. А якщо додати інші статті імпорту, то загальна сума сягає 311 мільярдів євро, що означає, що ЄС фактично виходить на "негативний баланс підтримки України у розмірі 124 мільярди євро".
"Це не що інше, як ганьба", - наголосила міністерка.
Мирні переговори
Стенергард зазначила, що попри всі розмови про мирні переговори, жодних реальних мирних переговорів не буде, якщо партнери не збільшать підтримку України та тиск на Росію.
Позитивним кроком у цьому напрямку було б використання заморожених активів на користь України.
За словами Стенергард, Швеція наполягає на тому, що не може бути ніякого миру без участі в обговоренні самої України, і Європа має сидіти за столом переговорів.
"Ми повинні зосередитися на тому, щоб змінити ситуацію так, щоб Росія сама захотіла сісти за стіл переговорів, адже цілком очевидно, що зараз вона не готова до серйозних перемовин", - додала міністерка.
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То ж тепер - дякуємо Польщі за те що скупила у 2025 р - 37% кацапського експорту добрив , ставши найбільшим у ЄС імпортером саме - кацапських добрив .
Тепер чекайте - кацапи вам обов'язково за це віддячать ,, дронами і підривами залізничних колій .
вона також розуміє, що безпека коштує гроші. Європа купує в України товар "європейська безпека"
за гроші
Хоча он Орбан з Фіцо продовжують гавкати, поляки обирають антиукраїнського преза. Так шо ХЗ. Те, шо очевидне особисто вам, може бути зовсім не очевидним комусь ще. Я на цьому на минулих виборах препіздента обпікся.
Ну і не забуваємо куди виводиться, більша частина вкрадених корупціонерами коштів. Вони осідають в їх банках та нерухомості.