Это позор: Европа импортировала из РФ товаров на большую сумму, чем предоставила помощи Украине, - глава МИД Швеции Стенергард

Европа выходит на "отрицательный баланс поддержки Украины в размере 124 миллиарда евро", поскольку до сих пор импортирует из России товары, в частности нефть и газ, на большую сумму, чем предоставляет помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС.

"Негативный баланс поддержки Украины"

Так, Стенергард отметила, что несмотря на заявления о важности усиления поддержки Украины и увеличения давления на Россию, "правда в том, что поддержка Украины недостаточна, а поддержка России - слишком велика".

Она привела цифры, согласно которым с начала полномасштабного вторжения европейские страны и Европа в целом оказали Украине поддержку на сумму 187 миллиардов евро. В то же время ЕС импортировал российскую нефть и газ на сумму 201 миллиард евро. А если добавить другие статьи импорта, то общая сумма достигает 311 миллиардов евро, что означает, что ЕС фактически выходит на "отрицательный баланс поддержки Украины в размере 124 миллиарда евро".

"Это ни что иное, как позор", - подчеркнула министр.

Мирные переговоры

Стенергард отметила, что, несмотря на все разговоры о мирных переговорах, никаких реальных мирных переговоров не будет, если партнеры не увеличат поддержку Украины и давление на Россию.

Позитивным шагом в этом направлении было бы использование замороженных активов в пользу Украины.

По словам Стенергард, Швеция настаивает на том, что не может быть никакого мира без участия в обсуждении самой Украины, и Европа должна сидеть за столом переговоров.

"Мы должны сосредоточиться на том, чтобы изменить ситуацию так, чтобы Россия сама захотела сесть за стол переговоров, ведь совершенно очевидно, что сейчас она не готова к серьезным переговорам", - добавила министр.