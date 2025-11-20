РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13034 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Европы
1 437 13

Это позор: Европа импортировала из РФ товаров на большую сумму, чем предоставила помощи Украине, - глава МИД Швеции Стенергард

Стенергард призвала Европу усилить поддержку Украины

Европа выходит на "отрицательный баланс поддержки Украины в размере 124 миллиарда евро", поскольку до сих пор импортирует из России товары, в частности нефть и газ, на большую сумму, чем предоставляет помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Негативный баланс поддержки Украины"

Так, Стенергард отметила, что несмотря на заявления о важности усиления поддержки Украины и увеличения давления на Россию, "правда в том, что поддержка Украины недостаточна, а поддержка России - слишком велика".

Она привела цифры, согласно которым с начала полномасштабного вторжения европейские страны и Европа в целом оказали Украине поддержку на сумму 187 миллиардов евро. В то же время ЕС импортировал российскую нефть и газ на сумму 201 миллиард евро. А если добавить другие статьи импорта, то общая сумма достигает 311 миллиардов евро, что означает, что ЕС фактически выходит на "отрицательный баланс поддержки Украины в размере 124 миллиарда евро".

Читайте также: Безопасность не бывает бесплатной: премьер Швеции Кристерссон призвал к укреплению устойчивости Европы и Украины

"Это ни что иное, как позор", - подчеркнула министр.

Мирные переговоры

Стенергард отметила, что, несмотря на все разговоры о мирных переговорах, никаких реальных мирных переговоров не будет, если партнеры не увеличат поддержку Украины и давление на Россию.

Позитивным шагом в этом направлении было бы использование замороженных активов в пользу Украины.

Читайте также: Швеция не устанавливала себе никаких ограничений на помощь Украине, - премьер Кристерссон

По словам Стенергард, Швеция настаивает на том, что не может быть никакого мира без участия в обсуждении самой Украины, и Европа должна сидеть за столом переговоров.

"Мы должны сосредоточиться на том, чтобы изменить ситуацию так, чтобы Россия сама захотела сесть за стол переговоров, ведь совершенно очевидно, что сейчас она не готова к серьезным переговорам", - добавила министр.

Автор: 

Европа (2137) Швеция (1066) помощь и поддержка (897)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
сидить в бункере ***** и такое - хахаха мы европейцам продадим веревку на которой их же и повесим
показать весь комментарий
20.11.2025 13:53 Ответить
+6
Там президент Польщі Навротський говорив що Україна Польщі мало дякує .
То ж тепер - дякуємо Польщі за те що скупила у 2025 р - 37% кацапського експорту добрив , ставши найбільшим у ЄС імпортером саме - кацапських добрив .
Тепер чекайте - кацапи вам обов'язково за це віддячать ,, дронами і підривами залізничних колій .
показать весь комментарий
20.11.2025 14:12 Ответить
+3
Ну и союзнички. Не дай бог
показать весь комментарий
20.11.2025 14:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сидить в бункере ***** и такое - хахаха мы европейцам продадим веревку на которой их же и повесим
показать весь комментарий
20.11.2025 13:53 Ответить
Йому "рузькийязик" заважає розмовляти УКРАЇНСЬКОЮ і це на 4 році війни з москалями!!!!!
показать весь комментарий
20.11.2025 15:31 Ответить
Ну и союзнички. Не дай бог
показать весь комментарий
20.11.2025 14:12 Ответить
Там президент Польщі Навротський говорив що Україна Польщі мало дякує .
То ж тепер - дякуємо Польщі за те що скупила у 2025 р - 37% кацапського експорту добрив , ставши найбільшим у ЄС імпортером саме - кацапських добрив .
Тепер чекайте - кацапи вам обов'язково за це віддячать ,, дронами і підривами залізничних колій .
показать весь комментарий
20.11.2025 14:12 Ответить
Ну, так можна воювати ще десятиріччями. Ото вам і усі західні "демократичні цінності"...
показать весь комментарий
20.11.2025 14:29 Ответить
Це все звичайно хєрово, але міністерка маніпулює, порівнюючи незрівнянні речі. Ресурси закуплені в рашці йдуть на роботу європейської економіки. Бабло, віддане Україні очевидно ні на яку економіку не працює, але воно забезпечує вклад в безпеку. Тож ці речі не можна порівнювати. Економіка - це одне. Безпека - це зовсім інше.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:30 Ответить
пані міністр це розуміє
вона також розуміє, що безпека коштує гроші. Європа купує в України товар "європейська безпека"
за гроші
показать весь комментарий
20.11.2025 14:54 Ответить
Я би не назвав товар "європейська безпека". Цей товар Європа купує в НАТО. Я би назвав товар "ще трохи часу перед великим шухєром".
показать весь комментарий
20.11.2025 15:02 Ответить
та як не називай, вони розуміють, що ситуація аж зовсім не виглядає такою що "гроші на вітер"
показать весь комментарий
20.11.2025 15:08 Ответить
Багато грошей відданих Україні повертається в економіку Європи, контракти на озброєння, закупвля товарів, пального і інших речей, без наданих коштів цього б не було.

Ну і не забуваємо куди виводиться, більша частина вкрадених корупціонерами коштів. Вони осідають в їх банках та нерухомості.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:18 Ответить
Тот случай, когда можно поднимать вопрос об участии в расследовании европейских профильных специалистов.
показать весь комментарий
20.11.2025 14:58 Ответить
Вони ніколи і не припиняли фінансувати війну. Памʼятаєте ще ті турбіни Siemens, які постачали в тимчасово окупований Крим. ***** ще тоді зрозуміло, що Європа - це стара шкапа-повія, їй заплатиш і отримаєш все.
показать весь комментарий
20.11.2025 15:23 Ответить
 
 