Ворог намагався просунутися на Лиманському напрямку, вийти позиції наших військ на Гуляйпільському, - Генштаб
За добу на фронті зафіксовано 173 бойові зіткнення. Ворог найбільше атакував на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Обстріли України
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаційних ударів, скинувши при цьому 145 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3674 обстріли, з них 53 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3470 дронів-камікадзе.
Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Катеринівка Харківської області; Покровське Дніпропетровської області; Запоріжжя, Тернувате, Магдалинівка, Лук’янівське, Комишуваха Запорізької області.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління БпЛА російських загарбників.
Бойові дії
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіабомб, а також здійснив 146 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Синельникового, Вовчанська та у бік Колодязного.
На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися у районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Шандриголове, Мирне, Колодязі та Новоселівка.
На Слов’янському напрямку наші захисники відбили 15 штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.
На Краматорському напрямку противник шість разів атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Новомаркове, Часів Яр та у бік Предтечиного й Ступочок.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку відбулося 59 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 19 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Зелений Гай, Привільне, Соснівка, Січневе, Степове, Рибне та Красногірське.
На Гуляйпільському напрямку агресор десять разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Яблукового та Рівнопілля.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника у районі Кам’янського та у бік Степногірська й Приморського.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Удари по ворогу
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління БпЛА російських загарбників.
Загалом минулої доби втрати російських загарбників становить 1 050 осіб. Також українські воїни знешкодили три бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, 150 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 65 одиниць автомобільної техніки російських окупантів.
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Російські війська зайняли населений пункт Веселе і просунулися на південь від Новоуспенівського, на схід від Затишшя і на захід від Веселого на ділянці площею 19,5 км².
Йдуть бої за Зелений Гай, - супротивник штурмує з півночі, з боку Веселого.
У Покровську противник просунувся в районі Проспекту і активно штурмує Динасове селище (північно-східна частина міста). Погодні умови ускладнюють роботу дронарів ЗСУ. А, тим часом російські війська прагнуть завести до міста якнайбільше сил.
У Костянтинівці розширено сіру зону на південно-східній околиці міста.
Противник продовжує атаки малими групами у районі Старого села.
На Сіверському напрямку російські війська штурмують населений пункт Званівка, що розташований на південь від Сіверська. У північній частині Званівки дронарі ЗСУ завдали удару по ворожому укриттю в житловій забудові.
У цілому противник посилює тиск по всьому напрямку.
Лиманський напрямок:
У Лимані російським військам вдалося просочитися у житлову забудову у східній частині міста, проте вони потрапили під інтенсивний удар українських дронарів.
ЗСУ під час контрдій розбили позиції противника і завдали вогневого ураження його особовому складу.
Також російські війська штурмують лісовий масив між Лиманом та Ямполем, а також у районі самого Ямполя.
На низці ділянок фронту густий туман.
На Борівському напрямку противник просунувся вздовж двох балок на захід від Борівської Андріївки.
Поточними цілями російських військ залишаються захоплення Борівської Андріївки та вихід до річки Оскіл з метою відрізати ділянку на півночі."