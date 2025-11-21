Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 163 170 осіб (+1 050 за добу), 11 357 танків, 34 550 артсистем, 23 600 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 163 170 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 21.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 163 170 (+1 050) осіб
- танків– 11 357 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 600 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 550 (+20) од.
- РСЗВ – 1 546 (+0) од.
- засоби ППО – 1 247 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150) од.
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 768 (+65) од.
- спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.
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Схоже на те, що в листопаді буде новий антирекорд по танкам
Арта на перший погляд здається що просіла, проте на сьогодні 13 тисяч стволів з початку року
Якщо бути точним 13 018 весь 24 рік 13 050 стволів
88 одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Танки 0, ББМ по мінімуму, арта та логістика теж мало.
ББМ повільно закрили чергову сотню. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 144000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 163 000 це майже як все населення Ульяновської області.
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24 /7 /365 ×12!!!!!