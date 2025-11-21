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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 163 170 осіб (+1 050 за добу), 11 357 танків, 34 550 артсистем, 23 600 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 163 170 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 21.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 163 170 (+1 050) осіб
  • танків– 11 357 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 600 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 550 (+20) од.
  • РСЗВ – 1 546 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 247 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150) од.
  • крилаті ракети  – 3 981 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 768 (+65) од.
  • спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про заяви Герасимова: Куп’янськ і Ямпіль знаходиться під контролем Сил оборони України

Втрати ворога за 20 листопада

Автор: 

армія рф (21181) Генштаб ЗС (8438) ліквідація (4777) знищення (10276)
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20 тисяч чумардосів з початку місяця (20 діб 20 тисяч - по плану)
Схоже на те, що в листопаді буде новий антирекорд по танкам
Арта на перший погляд здається що просіла, проте на сьогодні 13 тисяч стволів з початку року
Якщо бути точним 13 018 весь 24 рік 13 050 стволів
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21.11.2025 07:42 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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21.11.2025 07:58 Відповісти
Минув 4293 день москальсько-української війни.
88 одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Танки 0, ББМ по мінімуму, арта та логістика теж мало.
ББМ повільно закрили чергову сотню. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 144000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 163 000 це майже як все населення Ульяновської області.
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21.11.2025 08:50 Відповісти
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21.11.2025 08:58 Відповісти
От і до лемінгів крупська черга дійшла...
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24 /7 /365 ×12!!!!!
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21.11.2025 13:53 Відповісти
1050 свинорил в утиль, непогано !
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21.11.2025 11:57 Відповісти
 
 