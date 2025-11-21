Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 163 170 осіб (+1 050 за добу), 11 357 танків, 34 550 артсистем, 23 600 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 163 170 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 21.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 163 170 (+1 050) осіб

танків– 11 357 (+0) од.

бойових броньованих машин – 23 600 (+3) од.

артилерійських систем – 34 550 (+20) од.

РСЗВ – 1 546 (+0) од.

засоби ППО – 1 247 (+0) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150) од.

крилаті ракети – 3 981 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 67 768 (+65) од.

спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.

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