2 081 4

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 163 170 человек (+1 050 за сутки), 11 357 танков, 34 550 артсистем, 23 600 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 163 170 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 21.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 163 170 (+1 050) человек
  • танков – 11 357 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 600 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 34 550 (+20) ед.
  • РСЗО – 1 546 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 247 (+0) ед.
  • самолетов – 428 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 620 (+150) ед.
  • крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 67 768 (+65) ед.
  • специальная техника – 4 002 (+0) ед.

Потери врага за 20 ноября

20 тисяч чумардосів з початку місяця (20 діб 20 тисяч - по плану)
Схоже на те, що в листопаді буде новий антирекорд по танкам
Арта на перший погляд здається що просіла, проте на сьогодні 13 тисяч стволів з початку року
Якщо бути точним 13 018 весь 24 рік 13 050 стволів
21.11.2025 07:42 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
21.11.2025 07:58 Ответить
Минув 4293 день москальсько-української війни.
88 одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Танки 0, ББМ по мінімуму, арта та логістика теж мало.
ББМ повільно закрили чергову сотню. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 144000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 163 000 це майже як все населення Ульяновської області.
21.11.2025 08:50 Ответить
21.11.2025 08:58 Ответить
 
 