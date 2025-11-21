Переговори ЄС і Британії щодо участі в механізмі SAFE на 150 млрд євро не завершилися вчасно, - Politico

Переговори між Європейською комісією та Великою Британією щодо участі Лондона в оборонному кредитному механізмі SAFE на 150 млрд євро не були завершені до встановленого на п’ятницю дедлайну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Єврокомісія прагнула досягти домовленостей до кінця тижня, щоб держави-члени могли адаптувати свої національні плани оборонних витрат, які враховують використання позик за програмою SAFE.

Для переговорів "ще є час"

Втім, джерела Politico серед європейських дипломатів зазначають, що Лондон "не бачить причин поспішати". Британський посадовець заявив виданню, що Британія не вважає п’ятницю кінцевим терміном і переконана, що для переговорів "ще є час".

Паралельно в ЄС тривали дискусії щодо того, яким має бути внесок Великої Британії у разі її приєднання до SAFE.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія планує надати Україні гарантії безпеки за зразком НАТО, - The Telegraph