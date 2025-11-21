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Новини Механізм SAFE
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Переговори ЄС і Британії щодо участі в механізмі SAFE на 150 млрд євро не завершилися вчасно, - Politico

Британія

Переговори між Європейською комісією та Великою Британією щодо участі Лондона в оборонному кредитному механізмі SAFE на 150 млрд євро не були завершені до встановленого на п’ятницю дедлайну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Єврокомісія прагнула досягти домовленостей до кінця тижня, щоб держави-члени могли адаптувати свої національні плани оборонних витрат, які враховують використання позик за програмою SAFE.

Для переговорів "ще є час"

Втім, джерела Politico серед європейських дипломатів зазначають, що Лондон "не бачить причин поспішати". Британський посадовець заявив виданню, що Британія не вважає п’ятницю кінцевим терміном і переконана, що для переговорів "ще є час".

Паралельно в ЄС тривали дискусії щодо того, яким має бути внесок Великої Британії у разі її приєднання до SAFE.

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Автор: 

Велика Британія (5969) Євросоюз (15184)
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Тут и обговаривать нечего - 35 млрд. ... фунтов, конечно. А с учетом золота Полуботько - как земля колхозу.
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21.11.2025 17:54 Відповісти
😡😡😡😡
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21.11.2025 18:52 Відповісти
 
 