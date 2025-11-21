Переговори ЄС і Британії щодо участі в механізмі SAFE на 150 млрд євро не завершилися вчасно, - Politico
Переговори між Європейською комісією та Великою Британією щодо участі Лондона в оборонному кредитному механізмі SAFE на 150 млрд євро не були завершені до встановленого на п’ятницю дедлайну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Єврокомісія прагнула досягти домовленостей до кінця тижня, щоб держави-члени могли адаптувати свої національні плани оборонних витрат, які враховують використання позик за програмою SAFE.
Для переговорів "ще є час"
Втім, джерела Politico серед європейських дипломатів зазначають, що Лондон "не бачить причин поспішати". Британський посадовець заявив виданню, що Британія не вважає п’ятницю кінцевим терміном і переконана, що для переговорів "ще є час".
Паралельно в ЄС тривали дискусії щодо того, яким має бути внесок Великої Британії у разі її приєднання до SAFE.
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