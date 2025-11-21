Переговоры ЕС и Великобритании об участии в механизме SAFE на 150 млрд евро не завершились вовремя, - Politico

Переговоры между Европейской комиссией и Великобританией об участии Лондона в оборонном кредитном механизме SAFE на 150 млрд евро не были завершены до установленного на пятницу дедлайна.

Еврокомиссия стремилась достичь договоренностей до конца недели, чтобы государства-члены могли адаптировать свои национальные планы оборонных расходов, которые учитывают использование займов по программе SAFE.

Для переговоров "еще есть время"

Впрочем, источники Politico среди европейских дипломатов отмечают, что Лондон "не видит причин спешить". Британский чиновник заявил изданию, что Великобритания не считает пятницу конечным сроком и убеждена, что для переговоров "еще есть время".

Параллельно в ЕС продолжались дискуссии о том, каким должен быть вклад Великобритании в случае ее присоединения к SAFE.

