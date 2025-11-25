1,5 тис. тендерів на 2,7 млрд грн: ДП "Ліси України" закупає лісозаготівлю лише через Prozorro

ДП "Ліси України" вперше закупає всі послуги з лісозаготівлі виключно на майданчику Prozorro.

Про це повідомила пресслужба підприємства, передає Цензор.НЕТ.

З початку року оголошено понад 2 тис. тендерів, з яких завершено понад 1,5 тис. на суму 2,7 млрд грн. Хоча до лісової реформи держлісгоспи заключали з підрядниками прямі договори без конкурсної процедури.

На даний час закуповується 80% робіт з лісозаготівлі. Приблизно 20% обсягу деревини підприємство продовжує заготовляти власними бригадами.

Окрім лісозаготівлі найбільші закупівлі "Лісів України" припадають на пальне, транспортні засоби, техніку, запасні частини і супутні послуги.

Загалом цього року ДП "Ліси України" провело тендерів на закупівлю товарів та послуг на понад 10 млрд гривень. 97% бюджету закупівель спрямовано через тендери на Prozorro, що, за даними підприємства, є найвищим показником "за всю історію українського державного лісового господарства". Сума зекономлених на закупівлях коштів з початку року сягнула 700 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 600 тисяч дерев на день: "Ліси України" відзвітували про виконання обіцянки Зеленського про "мільярд дерев"

На кожному літрі палива підприємство економить до 12 грн, хоча до реформи деякі держлісгоспи закуповували паливо дорожче, ніж воно коштувало у роздріб на сусідній АЗС.

Наразі, як повідомляють в ДП "Ліси України", закупівлі пального централізовані та демонополізувані – є декілька постачальників, обраних через тендер.

На підприємстві зазначають, що у процесі підготовки торгів Департамент закупівель ДП "Ліси України" обговорює з бізнесом, дистриб'юторами, виробниками ключові вимоги до предмету закупівель, терміни поставки тощо.

У результаті умови тендерів підприємства адаптовані до реалій ринку, що дозволяє залучити на торги максимальне широке коло учасників. Можливості надання преференцій або створення "бар’єрів" мінімізовані. Наприклад, термін оплати за контрактами ДП "Ліси України" становить 10 календарних днів, незалежно від назви постачальника.

Також читайте: "Ліси України" отримали майже 22 мільярди доходу і збільшили сплату податків на 70%