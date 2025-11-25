1,5 тыс. тендеров на 2,7 млрд грн: ГП "Леса Украины" закупает лесозаготовку только через Prozorro

ГП "Леса Украины" впервые закупает все услуги по лесозаготовке исключительно на площадке Prozorro.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передает Цензор.НЕТ.

С начала года объявлено более 2 тыс. тендеров, из которых завершено более 1,5 тыс. на сумму 2,7 млрд грн. Хотя до лесной реформы гослесхозы заключали с подрядчиками прямые договоры без конкурсной процедуры.

В настоящее время закупается 80% работ по лесозаготовке. Примерно 20% объема древесины предприятие продолжает заготавливать собственными бригадами.

Кроме лесозаготовки, крупнейшие закупки "Лесов Украины" приходятся на топливо, транспортные средства, технику, запасные части и сопутствующие услуги.

В целом в этом году ГП "Леса Украины" провело тендеров на закупку товаров и услуг на более 10 млрд гривен. 97% бюджета закупок направлено через тендеры на Prozorro, что, по данным предприятия, является самым высоким показателем "за всю историю украинского государственного лесного хозяйства". Сумма сэкономленных на закупках средств с начала года достигла 700 млн грн.

На каждом литре топлива предприятие экономит до 12 грн, хотя до реформы некоторые гослесхозы закупали топливо дороже, чем оно стоило в розницу на соседней АЗС.

Сейчас, как сообщают в ГП "Леса Украины", закупки топлива централизованы и демонополизированы – есть несколько поставщиков, выбранных через тендер.

На предприятии отмечают, что в процессе подготовки торгов Департамент закупок ГП "Леса Украины" обсуждает с бизнесом, дистрибьюторами, производителями ключевые требования к предмету закупок, сроки поставки и т.д.

В результате условия тендеров предприятия адаптированы к реалиям рынка, что позволяет привлечь на торги максимально широкий круг участников. Возможности предоставления преференций или создания "барьеров" минимизированы. Например, срок оплаты по контрактам ГП "Леса Украины" составляет 10 календарных дней, независимо от названия поставщика.

