На фронті відбулося 147 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 147 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

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Ворожі обстріли

Загарбники завдали одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосувавши 22 ракети та скинувши 44 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3 511 дронів-камікадзе та здійснили 3 259 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Також ворог завдав трьох авіаударів, при цьому скинув вісім керованих авіаційних бомб, здійснив 151 обстріл, три з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська, Синельникового та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили чотири штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Петропавлівка, Куп’янськ та у напрямку Новоплатонівки. Наразі одна атака триває.

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Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники п’ять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське та Лиман.

На Слов’янському напрямку ворог 11 разів намагався прорватися у районах Серебрянки, Ямполя, Дронівки, Виїмки та Свято-Покровського. Два бойові зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили атаку противника в районі Часового Яру.

Вісімнадцять разів окупанти атакували позиції Сил оборони на Костянтинівському напрямку. Зусилля наступу сконцентрували у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Костянтинівки, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та у напрямках Миколайпілля й Новопавлівки.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 46 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Вільне, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Звірове, Удачне, Гришине, Молодецьке, Муравка, Філія. У двох локаціях бої не припиняються дотепер. Сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 117 окупантів, із них 54 — безповоротно. Наші захисники знищили одну бойову машину піхоти, чотири одиниці автомобільної техніки, 21 безпілотний літальний апарат та п’ять одиниць спеціальної техніки противника. Окрім цього, українські захисники уразили одну гармату та радіолокаційно знешкодили 41 безпілотний літальний апарат ворога.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Вербове, Соснівка, Привільне, Красногірське.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили 15 атак у напрямках Добропілля та Гуляйполя, поблизу Веселого, Затишшя, Зеленого Гаю та Високого. Дотепер бої невщухають у чотирьох локаціях.Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогір’я, Великомихайлівка та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку ворожих підрозділів поблизу Приморського. Авіація противника завдала авіаудару в районі Оріхова.

На Придніпровському напрямку окупанти один раз намагалися просунутися в районі Антонівського мосту. Авіаудару зазнало Садове.