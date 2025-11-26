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Новини Вбивство Дем’яна Ганула
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Суд продовжив запобіжний захід Шалаєву, підозрюваному у вбивстві активіста Ганула, на 60 днів без права застави

Суд продовжив запобіжний захід Шалаєву

Суд продовжив на 60 днів без права застави запобіжний захід Сергію Шалаєву, обвинуваченому у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Наразі у суді триває засідання. Попереднє відбулося 3 листопада, тоді обвинувачений звернувся до родичів загиблого і попросив вибачення.

Вбивство Дем'яна Ганула

14 березня 2025 року в Приморському районі Одеси невідомий вбив активіста Дем'яна Ганула, вистріливши в нього.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві.

У Сухопутних військах заявили, що підозрюваний у вбивстві Ганула перебував у статусі дезертира.

Підозрюваного у вбивстві Ганула взято під варту без права застави.

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Автор: 

запобіжний захід (676) Ганул Дем’ян (18)
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Портновські прихвостні, до яких тільки заходів не вдаються, щоб ЗВІЛЬНИТИ УБИВЦЮ Українця!! Вони ж думають, що їм за це нічого не буде!! Так і в Сирії думали, такіж зелупні, поки вислужувалася башару!!
Але вірьовка, все виправила!
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26.11.2025 14:13 Відповісти
Ви поцікавтеся біографією цього українця - звичайний кримінал, викрадення та катування людей. Цікаво було б послухати підозрюваного - доречі: він воїн ЗСУ. Справу замовчують, бо не все там так файно
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26.11.2025 14:42 Відповісти
Судді ..у нас всі корумповані.. Це катастрофа.. Влада нічого не зробила після Майдану. Працюють люди по очистці кормпованих суддів... ну це з вітряками боротьба.. така армія суддів... і всі як один за всіх і всі за одного...а сьогодні нашій владі такі суди потрібні... - на кшталт ми вам а ви нам... Що ще не вияснено з цим вбивцею?????
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26.11.2025 14:21 Відповісти
"Що ще не вияснено з цим вбивцею?????"

мотив
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26.11.2025 15:30 Відповісти
 
 