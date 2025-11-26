Суд продовжив запобіжний захід Шалаєву, підозрюваному у вбивстві активіста Ганула, на 60 днів без права застави

Суд продовжив на 60 днів без права застави запобіжний захід Сергію Шалаєву, обвинуваченому у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Наразі у суді триває засідання. Попереднє відбулося 3 листопада, тоді обвинувачений звернувся до родичів загиблого і попросив вибачення.

Вбивство Дем'яна Ганула

14 березня 2025 року в Приморському районі Одеси невідомий вбив активіста Дем'яна Ганула, вистріливши в нього.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві.

У Сухопутних військах заявили, що підозрюваний у вбивстві Ганула перебував у статусі дезертира.

Підозрюваного у вбивстві Ганула взято під варту без права застави.

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