Суд продлил меру пресечения Шалаеву, подозреваемому в убийстве активиста Ганула, на 60 дней без права залога
Суд продлил на 60 дней без права залога меру пресечения Сергею Шалаеву, обвиняемому в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В настоящее время в суде продолжается заседание. Предыдущее состоялось 3 ноября, тогда обвиняемый обратился к родственникам погибшего и попросил прощения.
Убийство Демьяна Ганула
14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.
Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве.
В Сухопутных войсках заявили, что подозреваемый в убийстве Ганула находился в статусе дезертира.
Подозреваемый в убийстве Ганула взят под стражу без права залога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але вірьовка, все виправила!
мотив