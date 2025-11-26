РУС
Новости Убийство
Суд продлил меру пресечения Шалаеву, подозреваемому в убийстве активиста Ганула, на 60 дней без права залога

Суд продлил на 60 дней без права залога меру пресечения Сергею Шалаеву, обвиняемому в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В настоящее время в суде продолжается заседание. Предыдущее состоялось 3 ноября, тогда обвиняемый обратился к родственникам погибшего и попросил прощения.

Убийство Демьяна Ганула

14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве.

В Сухопутных войсках заявили, что подозреваемый в убийстве Ганула находился в статусе дезертира.

Подозреваемый в убийстве Ганула взят под стражу без права залога.

Покушение на одесских активистов Ганула и Бейбутяна: обвиняемого приговорили к 14 годам тюрьмы

Портновські прихвостні, до яких тільки заходів не вдаються, щоб ЗВІЛЬНИТИ УБИВЦЮ Українця!! Вони ж думають, що їм за це нічого не буде!! Так і в Сирії думали, такіж зелупні, поки вислужувалася башару!!
Але вірьовка, все виправила!
26.11.2025 14:13 Ответить
Ви поцікавтеся біографією цього українця - звичайний кримінал, викрадення та катування людей. Цікаво було б послухати підозрюваного - доречі: він воїн ЗСУ. Справу замовчують, бо не все там так файно
26.11.2025 14:42 Ответить
Судді ..у нас всі корумповані.. Це катастрофа.. Влада нічого не зробила після Майдану. Працюють люди по очистці кормпованих суддів... ну це з вітряками боротьба.. така армія суддів... і всі як один за всіх і всі за одного...а сьогодні нашій владі такі суди потрібні... - на кшталт ми вам а ви нам... Що ще не вияснено з цим вбивцею?????
26.11.2025 14:21 Ответить
"Що ще не вияснено з цим вбивцею?????"

мотив
26.11.2025 15:30 Ответить
 
 