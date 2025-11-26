Суд продлил меру пресечения Шалаеву, подозреваемому в убийстве активиста Ганула, на 60 дней без права залога

Суд продлил на 60 дней без права залога меру пресечения Сергею Шалаеву, обвиняемому в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В настоящее время в суде продолжается заседание. Предыдущее состоялось 3 ноября, тогда обвиняемый обратился к родственникам погибшего и попросил прощения.

Убийство Демьяна Ганула

14 марта 2025 года в Приморском районе Одессы неизвестный убил активиста Демьяна Ганула, выстрелив в него.

Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве.

В Сухопутных войсках заявили, что подозреваемый в убийстве Ганула находился в статусе дезертира.

Подозреваемый в убийстве Ганула взят под стражу без права залога.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Покушение на одесских активистов Ганула и Бейбутяна: обвиняемого приговорили к 14 годам тюрьмы