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"Укрзалізниця" введе 11 нових поїздів та запропонує 2 мільйони місць у 2026

Укрзалізниця планує ввести 11 нових сполучень у 2026 році

"Укрзалізниця" представила новий графік руху на 2025–2026 роки, який набуде чинності 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів — з них 8 міжнародних та 3 внутрішніх, а також суттєві покращення чинних маршрутів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що компанія додає низку нових сполучень та покращує існуючи рейси. У новому графіку планується збільшити пропозицію місць у пікові періоди на 20% та в цілому за рік запропонувати додатково 2 мільйони місць.

Ключові оновлення у внутрішньому сполученні

  • Новий поїзд №47/48 (Краматорськ) Барвінкове — Чоп для мешканців прифронтової Донеччини, яка наразі зберігає мультимодальне (із залученням автобусів для "останньої милі") сполучення з рештою України.
  • Новий поїзд №33/34 Кривий Ріг — Івано-Франківськ.
  • Оновлений маршрут поїзда №113/114 Харків — Ужгород. Цей рейс слід розглядати насамперед як можливість для мешканців Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших міст на маршруті подорожувати до гір (Славсько) та Закарпаття (Ужгород), водночас зберігаючи надійне сполучення з Сумщиною та Харківщиною.

Крім того, в напрямку гірських реабілітаційних центрів та курортів у новому графіку прокладено вже понад 40 рейсів, понад половина з яких — із прифронтових областей.

Поїзди між Львовом та Києвом курсуватимуть щогодини.

У міжнародному сполученні заплановано одразу 8 нових рейсів. Зокрема у сполученні з Польщею додано 3 нові поїзди у напрямку Перемишля та 1 до Хелма. Це стало можливим у тому числі завдяки закупівлі нових вагонів за державною програмою оновлення пасажирського рухомого складу.

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потяг (2065) Польща (9343) Україна (7377) Укрзалізниця (7188)
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27.11.2025 13:13 Відповісти
любить ZеВлада оперувати мільйонами, мільярдами..

мільярди дерев, мільйони дронів, мільйони місць в УЗ .. тисячі фламінгів..

а по факту - нуль і тотальна корупція
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27.11.2025 13:14 Відповісти
Це ж під кожний дрон - два місця. Для супроводжуючого, мабуть.
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27.11.2025 13:20 Відповісти
А вагонів для військових з броню місць так і не запропонують? Шо, важко переобладнати вагони та зробити там дущові та пралки з сушарками?
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27.11.2025 13:39 Відповісти
 
 