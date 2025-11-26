Прикордонний контроль проводитимуть під час руху потяга, без довгих зупинок на кордоні, - Свириденко

Уряд ухвалив рішення, що дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

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Це, за словами Свириденко, дозволить уникнути тривалих зупинок на кордоні.

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Формат вже працював раніше

"Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону.

Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів", - додала глава уряду.

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Де працюватиме режим?

Свириденко зазначила, що практика застосовуватиметься до потягів "Київ - Перемишль" та "Київ - Хелм". Щомісяця цими рейсами подорожують понад 130 тис. українців.

"Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі - масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків", - підсумувала вона.

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