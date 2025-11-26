УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Перевірки на кордоні
1 818 11

Прикордонний контроль проводитимуть під час руху потяга, без довгих зупинок на кордоні, - Свириденко

Прикордонний контроль проводитимуть у вагонах потягів

Уряд ухвалив рішення, що дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Це, за словами Свириденко, дозволить уникнути тривалих зупинок на кордоні.

Читайте також: Укрзалізниця поєднує поїзди й автобуси для Сумщини та Чернігівщини через загрозу російських обстрілів

Формат вже працював раніше

"Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону.

Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів", - додала глава уряду.

Також читайте: "Укрзалізниця" запускає щоденний рейс Київ – Бухарест

Де працюватиме режим?

Свириденко зазначила, що практика застосовуватиметься до потягів "Київ - Перемишль" та "Київ - Хелм". Щомісяця цими рейсами подорожують понад 130 тис. українців.

"Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі - масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків", - підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 1000 гривень за квиток: Голова "Укрзалізниці" назвав собівартість однієї поїздки у плацкарті

Автор: 

кордон (5001) залізниця (1734) потяг (2064) Укрзалізниця (7186) Свириденко Юлія (926)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
ооо....
дебілка свириденка виповзла з під стола алібаби....
показати весь коментар
26.11.2025 12:30 Відповісти
+3
Моє побажання- оця"міністерка" вдавиться своїм лайном!
показати весь коментар
26.11.2025 12:33 Відповісти
+2
Стюардеса -краще злий свого боса,доки не пізно.
показати весь коментар
26.11.2025 12:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стюардеса -краще злий свого боса,доки не пізно.
показати весь коментар
26.11.2025 12:30 Відповісти
так, а що дебілка свириденка може злити?
чи, влізе до рота чи нє?
показати весь коментар
26.11.2025 12:32 Відповісти
Нууууу.... Шльондри топили і не таке лайно як дєрьмак
показати весь коментар
26.11.2025 12:34 Відповісти
ооо....
дебілка свириденка виповзла з під стола алібаби....
показати весь коментар
26.11.2025 12:30 Відповісти
Моє побажання- оця"міністерка" вдавиться своїм лайном!
показати весь коментар
26.11.2025 12:33 Відповісти
А коли на "віп-таксі" як для Міндіча таку послугу введуть, щоб навіть літеру "К" не ставити на документах для прикордонників, а можна пройти контроль одразу у Львові?
показати весь коментар
26.11.2025 12:33 Відповісти
А для іуд міндічей, зелей, та інших зелених нелюдей взагалі не проводиться ніякого прикордонного контролю.
Прикордонники їм честь віддають, коли ті корупціонери виїзджають з награбованим з України.
Народ терпіл та рабів.
показати весь коментар
26.11.2025 12:35 Відповісти
Тільки квитки на ті потяги купити зась…
показати весь коментар
26.11.2025 12:55 Відповісти
тобто вже не буде більше запізнень у три-чотири години, бо поїзд стоїть тупо на кордоні?))) Ага, вірю
показати весь коментар
26.11.2025 14:31 Відповісти
Стюардесі нема чим займатися мабуть дерьмака буде як провідниця супроводжувати
показати весь коментар
26.11.2025 15:11 Відповісти
особливо шикраний контроль у подляків в преемишлі, де треба години на вулиці вистоювати на морозі, дощі чи в снігу
показати весь коментар
26.11.2025 17:18 Відповісти
 
 