Прикордонний контроль проводитимуть під час руху потяга, без довгих зупинок на кордоні, - Свириденко
Уряд ухвалив рішення, що дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга.
Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
Це, за словами Свириденко, дозволить уникнути тривалих зупинок на кордоні.
Формат вже працював раніше
"Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону.
Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів", - додала глава уряду.
Де працюватиме режим?
Свириденко зазначила, що практика застосовуватиметься до потягів "Київ - Перемишль" та "Київ - Хелм". Щомісяця цими рейсами подорожують понад 130 тис. українців.
"Очікуємо на запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі - масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків", - підсумувала вона.
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чи, влізе до рота чи нє?
дебілка свириденка виповзла з під стола алібаби....
Прикордонники їм честь віддають, коли ті корупціонери виїзджають з награбованим з України.
Народ терпіл та рабів.