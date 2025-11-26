Пограничный контроль будут проводить во время движения поезда, без длительных остановок на границе, - Свириденко

Правительство приняло решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Это, по словам Свириденко, позволит избежать длительных остановок на границе.

Формат уже работал ранее

"Такой формат уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. Таможенники и пограничники начинают проводить контроль пассажиров во время движения на подъезде к границе.

Теперь планируем распространить эту практику постепенно и на спальные вагоны ночных международных маршрутов", - добавила глава правительства.

Где будет действовать режим?

Свириденко отметила, что практика будет применяться к поездам "Киев - Перемышль" и "Киев - Хелм". Ежемесячно этими рейсами путешествуют более 130 тыс. украинцев.

"Ожидаем запуск ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а дальше - масштабируем и на другие поезда этих направлений", - подытожила она.

