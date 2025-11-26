РУС
Пограничный контроль будут проводить во время движения поезда, без длительных остановок на границе, - Свириденко

Пограничный контроль будут проводить в вагонах поездов

Правительство приняло решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Это, по словам Свириденко, позволит избежать длительных остановок на границе.

Читайте также: Укрзализныця объединяет поезда и автобусы для Сумщины и Черниговщины из-за угрозы российских обстрелов

Формат уже работал ранее

"Такой формат уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. Таможенники и пограничники начинают проводить контроль пассажиров во время движения на подъезде к границе.

Теперь планируем распространить эту практику постепенно и на спальные вагоны ночных международных маршрутов", - добавила глава правительства.

Читайте также: "Укрзализныця" запускает ежедневный рейс Киев – Бухарест

Где будет действовать режим?

Свириденко отметила, что практика будет применяться к поездам "Киев - Перемышль" и "Киев - Хелм". Ежемесячно этими рейсами путешествуют более 130 тыс. украинцев.

"Ожидаем запуск ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а дальше - масштабируем и на другие поезда этих направлений", - подытожила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 1000 гривен за билет: Глава "Укрзализныци" назвал себестоимость одной поездки в плацкарте

граница (5447) железная дорога (1476) поезд (1060) Укрзализныця (2862) Свириденко Юлия (301)
Стюардеса -краще злий свого боса,доки не пізно.
26.11.2025 12:30 Ответить
так, а що дебілка свириденка може злити?
чи, влізе до рота чи нє?
26.11.2025 12:32 Ответить
Нууууу.... Шльондри топили і не таке лайно як дєрьмак
26.11.2025 12:34 Ответить
ооо....
дебілка свириденка виповзла з під стола алібаби....
26.11.2025 12:30 Ответить
Моє побажання- оця"міністерка" вдавиться своїм лайном!
26.11.2025 12:33 Ответить
А коли на "віп-таксі" як для Міндіча таку послугу введуть, щоб навіть літеру "К" не ставити на документах для прикордонників, а можна пройти контроль одразу у Львові?
26.11.2025 12:33 Ответить
А для іуд міндічей, зелей, та інших зелених нелюдей взагалі не проводиться ніякого прикордонного контролю.
Прикордонники їм честь віддають, коли ті корупціонери виїзджають з награбованим з України.
Народ терпіл та рабів.
26.11.2025 12:35 Ответить
Тільки квитки на ті потяги купити зась…
26.11.2025 12:55 Ответить
тобто вже не буде більше запізнень у три-чотири години, бо поїзд стоїть тупо на кордоні?))) Ага, вірю
26.11.2025 14:31 Ответить
 
 