Пограничный контроль будут проводить во время движения поезда, без длительных остановок на границе, - Свириденко
Правительство приняло решение, которое позволит проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
Это, по словам Свириденко, позволит избежать длительных остановок на границе.
Формат уже работал ранее
"Такой формат уже работает в отдельных поездах Интерсити+ на польском направлении. Таможенники и пограничники начинают проводить контроль пассажиров во время движения на подъезде к границе.
Теперь планируем распространить эту практику постепенно и на спальные вагоны ночных международных маршрутов", - добавила глава правительства.
Где будет действовать режим?
Свириденко отметила, что практика будет применяться к поездам "Киев - Перемышль" и "Киев - Хелм". Ежемесячно этими рейсами путешествуют более 130 тыс. украинцев.
"Ожидаем запуск ускоренного контроля в движении в отдельных поездах уже с января, а дальше - масштабируем и на другие поезда этих направлений", - подытожила она.
чи, влізе до рота чи нє?
дебілка свириденка виповзла з під стола алібаби....
Прикордонники їм честь віддають, коли ті корупціонери виїзджають з награбованим з України.
Народ терпіл та рабів.