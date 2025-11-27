РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10062 посетителя онлайн
Новости
424 4

"Укрзализныця" введет 11 новых поездов и предложит 2 миллиона мест в 2026 году

Укрзализныця планирует ввести 11 новых сообщений в 2026 году

"Укрзализныця" представила новый график движения на 2025–2026 годы, который вступит в силу 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов — из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что компания добавляет ряд новых сообщений и улучшает существующие рейсы. В новом графике планируется увеличить предложение мест в пиковые периоды на 20% и в целом за год предложить дополнительно 2 миллиона мест.

Ключевые обновления во внутреннем сообщении

  • Новый поезд №47/48 (Краматорск) Барвинково — Чоп для жителей прифронтовой Донецкой области, которая пока сохраняет мультимодальное (с привлечением автобусов для "последней мили") сообщение с остальной Украиной.
  • Новый поезд №33/34 Кривой Рог — Ивано-Франковск.
  • Обновленный маршрут поезда №113/114 Харьков — Ужгород. Этот рейс следует рассматривать прежде всего как возможность для жителей Житомира, Олевска, Сарн, Рафаловки и других городов на маршруте путешествовать в горы (Славско) и Закарпатье (Ужгород), сохраняя при этом надежное сообщение с Сумщиной и Харьковщиной.

Кроме того, в направлении горных реабилитационных центров и курортов в новом графике проложено уже более 40 рейсов, более половины из которых — из прифронтовых областей.

Поезда между Львовом и Киевом будут курсировать каждый час.

В международном сообщении запланировано сразу 8 новых рейсов. В частности, в сообщении с Польшей добавлены 3 новых поезда в направлении Перемышля и 1 до Хелма. Это стало возможным в том числе благодаря закупке новых вагонов по государственной программе обновления пассажирского подвижного состава.

Читайте также: Пограничный контроль будут проводить во время движения поезда, без длительных остановок на границе, - Свириденко

Автор: 

поезд (1061) Польша (9029) Украина (45226) Укрзализныця (2864)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нарощує збитковість)))
показать весь комментарий
27.11.2025 13:13 Ответить
любить ZеВлада оперувати мільйонами, мільярдами..

мільярди дерев, мільйони дронів, мільйони місць в УЗ .. тисячі фламінгів..

а по факту - нуль і тотальна корупція
показать весь комментарий
27.11.2025 13:14 Ответить
Це ж під кожний дрон - два місця. Для супроводжуючого, мабуть.
показать весь комментарий
27.11.2025 13:20 Ответить
А вагонів для військових з броню місць так і не запропонують? Шо, важко переобладнати вагони та зробити там дущові та пралки з сушарками?
показать весь комментарий
27.11.2025 13:39 Ответить
 
 