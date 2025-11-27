"Укрзализныця" введет 11 новых поездов и предложит 2 миллиона мест в 2026 году

"Укрзализныця" представила новый график движения на 2025–2026 годы, который вступит в силу 14 декабря. Он предусматривает запуск 11 новых поездов — из них 8 международных и 3 внутренних, а также существенные улучшения действующих маршрутов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что компания добавляет ряд новых сообщений и улучшает существующие рейсы. В новом графике планируется увеличить предложение мест в пиковые периоды на 20% и в целом за год предложить дополнительно 2 миллиона мест.

Ключевые обновления во внутреннем сообщении

Новый поезд №47/48 (Краматорск) Барвинково — Чоп для жителей прифронтовой Донецкой области, которая пока сохраняет мультимодальное (с привлечением автобусов для "последней мили") сообщение с остальной Украиной.

для жителей прифронтовой Донецкой области, которая пока сохраняет мультимодальное (с привлечением автобусов для "последней мили") сообщение с остальной Украиной. Новый поезд №33/34 Кривой Рог — Ивано-Франковск.

Обновленный маршрут поезда №113/114 Харьков — Ужгород. Этот рейс следует рассматривать прежде всего как возможность для жителей Житомира, Олевска, Сарн, Рафаловки и других городов на маршруте путешествовать в горы (Славско) и Закарпатье (Ужгород), сохраняя при этом надежное сообщение с Сумщиной и Харьковщиной.

Кроме того, в направлении горных реабилитационных центров и курортов в новом графике проложено уже более 40 рейсов, более половины из которых — из прифронтовых областей.

Поезда между Львовом и Киевом будут курсировать каждый час.

В международном сообщении запланировано сразу 8 новых рейсов. В частности, в сообщении с Польшей добавлены 3 новых поезда в направлении Перемышля и 1 до Хелма. Это стало возможным в том числе благодаря закупке новых вагонов по государственной программе обновления пассажирского подвижного состава.

Читайте также: Пограничный контроль будут проводить во время движения поезда, без длительных остановок на границе, - Свириденко