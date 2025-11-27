Рютте і Шмигаль зустрінуться 1 грудня у Брюсселі
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль зустрінуться в понеділок, 1 грудня.
Про це повідомила пресслужба НАТО, передає Цензор.НЕТ.
"У понеділок, 1 грудня 2025 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться з міністром оборони України Денисом Шмигалем у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, присутності ЗМІ на зустрічі не передбачено.
Інших подробиць щодо зустрічі не наведено.
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ECHELON («Эшелон») - общепринятое название глобальной системы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 радиоэлектронной разведки, работающей в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания - США(Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; также известного под названиями UKUSA Agreement, AUSCANNZUKUS или https://ru.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes Five Eyes).
А шмигаль, так грає роль «дурника» від зеленського-єрмака!!