Рютте і Шмигаль зустрінуться 1 грудня у Брюсселі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль зустрінуться в понеділок, 1 грудня.

Про це повідомила пресслужба НАТО, передає Цензор.НЕТ.

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"У понеділок, 1 грудня 2025 року, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться з міністром оборони України Денисом Шмигалем у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, присутності ЗМІ на зустрічі не передбачено.

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Інших подробиць щодо зустрічі не наведено.