Рютте и Шмыгаль встретятся 1 декабря в Брюсселе

Рютте и Шмыгаль встретятся 1 декабря

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретятся в понедельник, 1 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"В понедельник, 1 декабря 2025 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Как сообщается, присутствие СМИ на встрече не предусмотрено.

Читайте также: Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, - Рютте

Других подробностей о встрече не приводится.

Головне, що Рютте знає поіменно всє шушеру з плівок ************ прихвостней в Україні!!
ECHELON («Эшелон») - общепринятое название глобальной системы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0 радиоэлектронной разведки, работающей в рамках https://ru.wikipedia.org/wiki/UKUS_SIGINT соглашения о радиотехнической и разведывательной безопасности Великобритания - США(Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки; также известного под названиями UKUSA Agreement, AUSCANNZUKUS или https://ru.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes Five Eyes).
А шмигаль, так грає роль «дурника» від зеленського-єрмака!!
27.11.2025 15:35 Ответить
 
 