Рютте и Шмыгаль встретятся 1 декабря в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретятся в понедельник, 1 декабря.
Об этом сообщила пресс-служба НАТО, передает Цензор.НЕТ.
"В понедельник, 1 декабря 2025 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении.
Как сообщается, присутствие СМИ на встрече не предусмотрено.
Других подробностей о встрече не приводится.
А шмигаль, так грає роль «дурника» від зеленського-єрмака!!