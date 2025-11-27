Рютте и Шмыгаль встретятся 1 декабря в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретятся в понедельник, 1 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"В понедельник, 1 декабря 2025 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Как сообщается, присутствие СМИ на встрече не предусмотрено.

Других подробностей о встрече не приводится.