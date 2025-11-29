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Новини Трамп про Байдена
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Трамп заявив, що анулює більшість документів, які Байден підписав за допомогою автопера

Трамп повідомив, що всі документи та закони, підписані Байденом за допомогою автопера анулюються

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі документи, підписані його попередником Джо Байденом за допомогою автопера, будуть анульовані.

Про це глава Білого дому повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Документи будуть анульовані

"Будь-який документ, підписаний Сонним Джо Байденом за допомогою автопера, а це приблизно 92% з них, припиняється і не має подальшої сили чи дії. Автоперо не дозволяється використовувати, якщо президент США не надав спеціального схвалення",- заявив Трамп.

"Я цим скасовую всі виконавчі укази та все інше, що не було безпосередньо підписано Джо Байденом, тому що люди, які керували автопером, робили це незаконно. Джо Байден не брав участі в процесі використання автопера, а якщо він скаже, що брав, його притягнуть до відповідальності за неправдиві свідчення", - написав очільник США.

допис трампа

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що комітет з нагляду Палати представників США оприлюднив звіт щодо використання Байденом автопену і звинуватив президента Джо Байдена у можливому незаконному використанні електромеханічного пристрою, який відтворює рукописний підпис.

Читайте також: Конгрес США звинуватив Байдена у зловживанні пристроєм для підпису документів

Автор: 

Байден Джо (2833) США (26719) Трамп Дональд (8922)
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Топ коментарі
+29
Це майже як Зеленський скасовував укази Порошенка.
Дурням вічна слава
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29.11.2025 00:02 Відповісти
+12
Ну навіщо так роздмухувати? Трамп скасує не всі укази Байдена. А тільки, які не відповідають баченням Кремля.
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29.11.2025 00:06 Відповісти
+10
це каже той рудий дурень , який не здатен прочитати 28 пунктів свого плана .
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29.11.2025 00:06 Відповісти
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Це майже як Зеленський скасовував укази Порошенка.
Дурням вічна слава
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29.11.2025 00:02 Відповісти
Кого ібе , хто що опублікує?
А якщо фсб щось опублікує про наше чудо?
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29.11.2025 00:05 Відповісти
Не розхитуйте човна, бо ярмачила вже за бортом, в у головщура істерика!
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29.11.2025 00:17 Відповісти
Показане досьє аже не вартує нічого, а от непоказане- аргумент
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29.11.2025 00:56 Відповісти
це каже той рудий дурень , який не здатен прочитати 28 пунктів свого плана .
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29.11.2025 00:06 Відповісти
А він його писав? Вітьков з'їздив до ************ і вони разом написали
Доречі - в 1990 році була на остакіно сімпотна новастна коментататерша Вітькова
"Совпаденіє? Не думаю?"
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29.11.2025 00:11 Відповісти
Може, Міткова?
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29.11.2025 00:54 Відповісти
Може
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29.11.2025 03:50 Відповісти
Так він не свою країну просирає . Правда бонелох теж не свою розвалює.
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29.11.2025 00:57 Відповісти
І свою теж.
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29.11.2025 07:26 Відповісти
Там вже негрів не лінчують . Без своєї країни скоро лишитесь, зате до сша є діло
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29.11.2025 09:58 Відповісти
Ну навіщо так роздмухувати? Трамп скасує не всі укази Байдена. А тільки, які не відповідають баченням Кремля.
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29.11.2025 00:06 Відповісти
Radio France internationale
Адміністрація Трампа планує масштабну перевірку всіх біженців, які прибули до країни за часів його попередника Джо Байдена.

У документі, підписаному директором Служби громадянства та імміграції США (USCIS) Джозефом Едлоу, йдеться, що за часів Байдена «швидкість» і «кількість» були поставлені вище за «детальний скринінг і перевірку». Тож рекомендовано провести комплексний перегляд і «повторні інтерв'ю всіх біженців, прийнятих з 20 січня 2021 року по 20 лютого 2025 року».
Список для повторних співбесід має бути сформований протягом трьох місяців.
Призупиняється видача green card для біженців, які прибули у цей період. Навіть ті, хто вже отримав green card, підлягатимуть повторній перевірці.

Якщо після перевірки USCIS вирішить, що людина не мала права отримати статус біженця, вона не зможе подати апеляцію. Оскаржити рішення можна буде лише в разі, якщо людину відправлять до імміграційного суду в межах процедури депортації.
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29.11.2025 00:06 Відповісти
Що за напівміри, давай вже указом монархію.
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29.11.2025 00:07 Відповісти
Він не тільки ввімкнув "задню" - а ще й "понижена - підвищена" перемкнув в положенння "дурачелло"
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29.11.2025 00:08 Відповісти
це з боку трампа напівміра. Йому треба було взагалі категорично заборонити заносити автопера у будівлю Білого дому, і надати охороні право ретельно обшукувати тих, кого можн запідозрити в такому небезпечному для країни порушенні.
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29.11.2025 00:14 Відповісти
Та краще вже "Сонний Джо", ніж "МАразматик Донні"...
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29.11.2025 00:15 Відповісти
З цієї публікації я вперше взнав, що воно за autopen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Autopen
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29.11.2025 00:20 Відповісти
Донні треба швидко, поки нормальні не схаменулися, відмінити США, перейти під протекторат Британії, а всі землі повернути аборигенам-індійцям, які виберуть дурачка сігала верховним вождем, а той в чесному поєдинку айкідо-дзюдо програє США путлєру. ЛаптіМени рвонуть в Америку, там значно більше унітазів, ніж в Бучі, і тут рвоне Йєловстоун, Земля налетить на небесную ось і всі лаптімени згинуть! Дуже мудрий стратегічний план!
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29.11.2025 00:30 Відповісти
Геніально!
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29.11.2025 01:02 Відповісти
Укази Трампа будуть анульовані попри те, що він їх підписував особисто. У байдена працював державний апарат. У Трампа "королівські укази"...
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29.11.2025 00:33 Відповісти
А ті документи що ти підписуєш будівельним маркером не бажаєш скасувати?
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29.11.2025 00:51 Відповісти
От вам і приклад чого варті якісь папери і угоди підписані америкосами. Як казав один, ніколи не підписуй угоду з тим кого не зможеш заставити її виконати і ніколи не позичай гроші тому у кого не зможеш їх забрати. Так і тут, сша перетворилися з світового поліцейського на світового гопника-беспрєдєльщика
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29.11.2025 01:20 Відповісти
До Тампона на перемовини потрібно посилати не політиків, а психіатрів. Бо всі його угоди виявляться не дійсними через його психічний стан. Або нехай покаже заключення психіатрів. А також потрібно анулювати всі угоди підписані шизоїдною паперовою качкою в тому числі так звану ''угоду'' про українські земельні ресурси
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29.11.2025 01:25 Відповісти
собаці нєх..й дєлать так вона яйця лиже
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29.11.2025 02:16 Відповісти
Аби ще трампа хтось анулював...
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29.11.2025 05:19 Відповісти
.КЛОУН навіть не розуміє що наступний зробить те саме з його пісульками
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29.11.2025 06:22 Відповісти
Тут головне не сам факт відміни указів, а створення преценденту. А Трамп у своїй ненависті до Байдена схож на путіна у його ненависті до України. Якщо так і далі піде, то рудий відмінить і конституцію, і акт незалежності США. Хто історик? Скажіть, хто з американських президентів у перший рік керування так падав у рейтингах, проти кого виходили на мітинги громадяни? Якщо протести продовжуться і будуть наростати, Трамп відмінить і сам народ США. З Богом, Доні!
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29.11.2025 07:22 Відповісти
Почалися публікування файлів Епштейна. на одному з них трамп з чл**в роту який належить президенту Клінтону від демократичної партії.Здаєтьсязнайдена причина патологічної ненависті трумпа до демократів - Клінтон не заплатив йому за м**т. Мораль - політики платіть тм хто вам с**че! убережетесь від неприємностей в майбутньому))
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29.11.2025 09:49 Відповісти
отменять "задним" числом указы, законы - это очень плохая практика для демократии
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29.11.2025 10:25 Відповісти
У автопера Байдена більше розуму ніж у Трампа.
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29.11.2025 12:36 Відповісти
 
 