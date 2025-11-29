Трамп заявив, що анулює більшість документів, які Байден підписав за допомогою автопера
Президент США Дональд Трамп заявив, що всі документи, підписані його попередником Джо Байденом за допомогою автопера, будуть анульовані.
Про це глава Білого дому повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Документи будуть анульовані
"Будь-який документ, підписаний Сонним Джо Байденом за допомогою автопера, а це приблизно 92% з них, припиняється і не має подальшої сили чи дії. Автоперо не дозволяється використовувати, якщо президент США не надав спеціального схвалення",- заявив Трамп.
"Я цим скасовую всі виконавчі укази та все інше, що не було безпосередньо підписано Джо Байденом, тому що люди, які керували автопером, робили це незаконно. Джо Байден не брав участі в процесі використання автопера, а якщо він скаже, що брав, його притягнуть до відповідальності за неправдиві свідчення", - написав очільник США.
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що комітет з нагляду Палати представників США оприлюднив звіт щодо використання Байденом автопену і звинуватив президента Джо Байдена у можливому незаконному використанні електромеханічного пристрою, який відтворює рукописний підпис.
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Адміністрація Трампа планує масштабну перевірку всіх біженців, які прибули до країни за часів його попередника Джо Байдена.
У документі, підписаному директором Служби громадянства та імміграції США (USCIS) Джозефом Едлоу, йдеться, що за часів Байдена «швидкість» і «кількість» були поставлені вище за «детальний скринінг і перевірку». Тож рекомендовано провести комплексний перегляд і «повторні інтерв'ю всіх біженців, прийнятих з 20 січня 2021 року по 20 лютого 2025 року».
Список для повторних співбесід має бути сформований протягом трьох місяців.
Призупиняється видача green card для біженців, які прибули у цей період. Навіть ті, хто вже отримав green card, підлягатимуть повторній перевірці.
Якщо після перевірки USCIS вирішить, що людина не мала права отримати статус біженця, вона не зможе подати апеляцію. Оскаржити рішення можна буде лише в разі, якщо людину відправлять до імміграційного суду в межах процедури депортації.
https://en.wikipedia.org/wiki/Autopen