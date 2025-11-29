РУС
Новости Трамп о Байдене
4 884 31

Трамп заявил, что аннулирует большинство документов, которые Байден подписал с помощью автопера

Трамп сообщил, что все документы и законы, подписанные Байденом с помощью автопера, аннулируются

Президент США Дональд Трамп заявил, что все документы, подписанные его предшественником Джо Байденом с помощью автопера, будут аннулированы.

Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Документы будут аннулированы

"Любой документ, подписанный Сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% из них, прекращает свое действие и не имеет дальнейшей силы или действия. Автоперо не разрешается использовать, если президент США не дал специального одобрения", - заявил Трамп.

"Я этим отменяю все исполнительные указы и все остальное, что не было непосредственно подписано Джо Байденом, потому что люди, которые управляли автопером, делали это незаконно. Джо Байден не участвовал в процессе использования автопера, а если он скажет, что участвовал, его привлекут к ответственности за ложные показания", - написал глава США.

сообщение Трампа

  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что комитет по надзору Палаты представителей США обнародовал отчет об использовании Байденом автопера и обвинил президента Джо Байдена в возможном незаконном использовании электромеханического устройства, которое воспроизводит рукописную подпись.

Читайте также: Конгресс США обвинил Байдена в злоупотреблении устройством для подписи документов

Автор: 

Байден Джо (2803) США (28443) Трамп Дональд (7167)
Топ комментарии
+27
Це майже як Зеленський скасовував укази Порошенка.
Дурням вічна слава
показать весь комментарий
29.11.2025 00:02 Ответить
+12
Вот что ты скажешь, кобелина
Когда опубликуют файлы Эпштейна ?
Да на твоем фоне ,кобелина
Все самое грязное вмиг станет чистым
Педофил ГРЕБАНЫЙ!!!!
показать весь комментарий
29.11.2025 00:03 Ответить
+10
Ну навіщо так роздмухувати? Трамп скасує не всі укази Байдена. А тільки, які не відповідають баченням Кремля.
показать весь комментарий
29.11.2025 00:06 Ответить
Це майже як Зеленський скасовував укази Порошенка.
Дурням вічна слава
показать весь комментарий
29.11.2025 00:02 Ответить
Вот что ты скажешь, кобелина
Когда опубликуют файлы Эпштейна ?
Да на твоем фоне ,кобелина
Все самое грязное вмиг станет чистым
Педофил ГРЕБАНЫЙ!!!!
показать весь комментарий
29.11.2025 00:03 Ответить
Кого ібе , хто що опублікує?
А якщо фсб щось опублікує про наше чудо?
показать весь комментарий
29.11.2025 00:05 Ответить
Отлично, если ФСБ наконец покажет ДОСЬЕ НАШЕГО ЧУДА!!!!
Там столько интересного!
Такие ,как наш Вовочка и американский Донни - это подарок для ФСБ
ФСБ не любит правильных и честных
ФСБ таких убивает
А вот таких ****** ,как наш Вовочка и Донни - ФСБ ОБОЖНЮЕ!!!
показать весь комментарий
29.11.2025 00:15 Ответить
Не розхитуйте човна, бо ярмачила вже за бортом, в у головщура істерика!
показать весь комментарий
29.11.2025 00:17 Ответить
Какая лодка?
Кругом сплошные золотые унитазы
И тяжелые сумки с доллярами
Которые надо отправить на Москву
показать весь комментарий
29.11.2025 00:19 Ответить
Показане досьє аже не вартує нічого, а от непоказане- аргумент
показать весь комментарий
29.11.2025 00:56 Ответить
То есть по вашей логике
НАБУ не надо было публиковать пленки Миндича?
НАБУ опубликовало пленки
Чтобы остановить преступную группировку под крышей ОП
А ФСБ ,конечно, не публикует досье
Потому что ФСБ собирает досье не для того
Чтобы ИЗОБЛИЧИТЬ чьи - то преступления или пороки
ФСБ собирает досье ,чтобы
Шантажировать и заставить работать на ФСБ
Сделать это можно,если вы - допустим ,наркоман
А если вы еще и гомосексуальной ориентации наркоман
То вы - находка для ФСБ!!!!!
Вот так и завербовали нашего Буратину в 90- х
показать весь комментарий
29.11.2025 03:09 Ответить
це каже той рудий дурень , який не здатен прочитати 28 пунктів свого плана .
показать весь комментарий
29.11.2025 00:06 Ответить
А він його писав? Вітьков з'їздив до ************ і вони разом написали
Доречі - в 1990 році була на остакіно сімпотна новастна коментататерша Вітькова
"Совпаденіє? Не думаю?"
показать весь комментарий
29.11.2025 00:11 Ответить
Може, Міткова?
показать весь комментарий
29.11.2025 00:54 Ответить
Може
показать весь комментарий
29.11.2025 03:50 Ответить
Так він не свою країну просирає . Правда бонелох теж не свою розвалює.
показать весь комментарий
29.11.2025 00:57 Ответить
І свою теж.
показать весь комментарий
29.11.2025 07:26 Ответить
Ну навіщо так роздмухувати? Трамп скасує не всі укази Байдена. А тільки, які не відповідають баченням Кремля.
показать весь комментарий
29.11.2025 00:06 Ответить
Radio France internationale
Адміністрація Трампа планує масштабну перевірку всіх біженців, які прибули до країни за часів його попередника Джо Байдена.

У документі, підписаному директором Служби громадянства та імміграції США (USCIS) Джозефом Едлоу, йдеться, що за часів Байдена «швидкість» і «кількість» були поставлені вище за «детальний скринінг і перевірку». Тож рекомендовано провести комплексний перегляд і «повторні інтерв'ю всіх біженців, прийнятих з 20 січня 2021 року по 20 лютого 2025 року».
Список для повторних співбесід має бути сформований протягом трьох місяців.
Призупиняється видача green card для біженців, які прибули у цей період. Навіть ті, хто вже отримав green card, підлягатимуть повторній перевірці.

Якщо після перевірки USCIS вирішить, що людина не мала права отримати статус біженця, вона не зможе подати апеляцію. Оскаржити рішення можна буде лише в разі, якщо людину відправлять до імміграційного суду в межах процедури депортації.
показать весь комментарий
29.11.2025 00:06 Ответить
Що за напівміри, давай вже указом монархію.
показать весь комментарий
29.11.2025 00:07 Ответить
Він не тільки ввімкнув "задню" - а ще й "понижена - підвищена" перемкнув в положенння "дурачелло"
показать весь комментарий
29.11.2025 00:08 Ответить
це з боку трампа напівміра. Йому треба було взагалі категорично заборонити заносити автопера у будівлю Білого дому, і надати охороні право ретельно обшукувати тих, кого можн запідозрити в такому небезпечному для країни порушенні.
показать весь комментарий
29.11.2025 00:14 Ответить
Та краще вже "Сонний Джо", ніж "МАразматик Донні"...
показать весь комментарий
29.11.2025 00:15 Ответить
З цієї публікації я вперше взнав, що воно за autopen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Autopen
показать весь комментарий
29.11.2025 00:20 Ответить
Донні треба швидко, поки нормальні не схаменулися, відмінити США, перейти під протекторат Британії, а всі землі повернути аборигенам-індійцям, які виберуть дурачка сігала верховним вождем, а той в чесному поєдинку айкідо-дзюдо програє США путлєру. ЛаптіМени рвонуть в Америку, там значно більше унітазів, ніж в Бучі, і тут рвоне Йєловстоун, Земля налетить на небесную ось і всі лаптімени згинуть! Дуже мудрий стратегічний план!
показать весь комментарий
29.11.2025 00:30 Ответить
Геніально!
показать весь комментарий
29.11.2025 01:02 Ответить
Укази Трампа будуть анульовані попри те, що він їх підписував особисто. У байдена працював державний апарат. У Трампа "королівські укази"...
показать весь комментарий
29.11.2025 00:33 Ответить
А ті документи що ти підписуєш будівельним маркером не бажаєш скасувати?
показать весь комментарий
29.11.2025 00:51 Ответить
От вам і приклад чого варті якісь папери і угоди підписані америкосами. Як казав один, ніколи не підписуй угоду з тим кого не зможеш заставити її виконати і ніколи не позичай гроші тому у кого не зможеш їх забрати. Так і тут, сша перетворилися з світового поліцейського на світового гопника-беспрєдєльщика
показать весь комментарий
29.11.2025 01:20 Ответить
До Тампона на перемовини потрібно посилати не політиків, а психіатрів. Бо всі його угоди виявляться не дійсними через його психічний стан. Або нехай покаже заключення психіатрів. А також потрібно анулювати всі угоди підписані шизоїдною паперовою качкою в тому числі так звану ''угоду'' про українські земельні ресурси
показать весь комментарий
29.11.2025 01:25 Ответить
собаці нєх..й дєлать так вона яйця лиже
показать весь комментарий
29.11.2025 02:16 Ответить
Аби ще трампа хтось анулював...
показать весь комментарий
29.11.2025 05:19 Ответить
.КЛОУН навіть не розуміє що наступний зробить те саме з його пісульками
показать весь комментарий
29.11.2025 06:22 Ответить
Тут головне не сам факт відміни указів, а створення преценденту. А Трамп у своїй ненависті до Байдена схож на путіна у його ненависті до України. Якщо так і далі піде, то рудий відмінить і конституцію, і акт незалежності США. Хто історик? Скажіть, хто з американських президентів у перший рік керування так падав у рейтингах, проти кого виходили на мітинги громадяни? Якщо протести продовжуться і будуть наростати, Трамп відмінить і сам народ США. З Богом, Доні!
показать весь комментарий
29.11.2025 07:22 Ответить
 
 