Трамп заявил, что аннулирует большинство документов, которые Байден подписал с помощью автопера

Президент США Дональд Трамп заявил, что все документы, подписанные его предшественником Джо Байденом с помощью автопера, будут аннулированы.

Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

Документы будут аннулированы

"Любой документ, подписанный Сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% из них, прекращает свое действие и не имеет дальнейшей силы или действия. Автоперо не разрешается использовать, если президент США не дал специального одобрения", - заявил Трамп.

"Я этим отменяю все исполнительные указы и все остальное, что не было непосредственно подписано Джо Байденом, потому что люди, которые управляли автопером, делали это незаконно. Джо Байден не участвовал в процессе использования автопера, а если он скажет, что участвовал, его привлекут к ответственности за ложные показания", - написал глава США.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что комитет по надзору Палаты представителей США обнародовал отчет об использовании Байденом автопера и обвинил президента Джо Байдена в возможном незаконном использовании электромеханического устройства, которое воспроизводит рукописную подпись.

