Трамп заявил, что аннулирует большинство документов, которые Байден подписал с помощью автопера
Президент США Дональд Трамп заявил, что все документы, подписанные его предшественником Джо Байденом с помощью автопера, будут аннулированы.
Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
Документы будут аннулированы
"Любой документ, подписанный Сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% из них, прекращает свое действие и не имеет дальнейшей силы или действия. Автоперо не разрешается использовать, если президент США не дал специального одобрения", - заявил Трамп.
"Я этим отменяю все исполнительные указы и все остальное, что не было непосредственно подписано Джо Байденом, потому что люди, которые управляли автопером, делали это незаконно. Джо Байден не участвовал в процессе использования автопера, а если он скажет, что участвовал, его привлекут к ответственности за ложные показания", - написал глава США.
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что комитет по надзору Палаты представителей США обнародовал отчет об использовании Байденом автопера и обвинил президента Джо Байдена в возможном незаконном использовании электромеханического устройства, которое воспроизводит рукописную подпись.
Дурням вічна слава
Когда опубликуют файлы Эпштейна ?
Да на твоем фоне ,кобелина
Все самое грязное вмиг станет чистым
Педофил ГРЕБАНЫЙ!!!!
А якщо фсб щось опублікує про наше чудо?
Там столько интересного!
Такие ,как наш Вовочка и американский Донни - это подарок для ФСБ
ФСБ не любит правильных и честных
ФСБ таких убивает
А вот таких ****** ,как наш Вовочка и Донни - ФСБ ОБОЖНЮЕ!!!
Кругом сплошные золотые унитазы
И тяжелые сумки с доллярами
Которые надо отправить на Москву
НАБУ не надо было публиковать пленки Миндича?
НАБУ опубликовало пленки
Чтобы остановить преступную группировку под крышей ОП
А ФСБ ,конечно, не публикует досье
Потому что ФСБ собирает досье не для того
Чтобы ИЗОБЛИЧИТЬ чьи - то преступления или пороки
ФСБ собирает досье ,чтобы
Шантажировать и заставить работать на ФСБ
Сделать это можно,если вы - допустим ,наркоман
А если вы еще и гомосексуальной ориентации наркоман
То вы - находка для ФСБ!!!!!
Вот так и завербовали нашего Буратину в 90- х
Доречі - в 1990 році була на остакіно сімпотна новастна коментататерша Вітькова
"Совпаденіє? Не думаю?"
Адміністрація Трампа планує масштабну перевірку всіх біженців, які прибули до країни за часів його попередника Джо Байдена.
У документі, підписаному директором Служби громадянства та імміграції США (USCIS) Джозефом Едлоу, йдеться, що за часів Байдена «швидкість» і «кількість» були поставлені вище за «детальний скринінг і перевірку». Тож рекомендовано провести комплексний перегляд і «повторні інтерв'ю всіх біженців, прийнятих з 20 січня 2021 року по 20 лютого 2025 року».
Список для повторних співбесід має бути сформований протягом трьох місяців.
Призупиняється видача green card для біженців, які прибули у цей період. Навіть ті, хто вже отримав green card, підлягатимуть повторній перевірці.
Якщо після перевірки USCIS вирішить, що людина не мала права отримати статус біженця, вона не зможе подати апеляцію. Оскаржити рішення можна буде лише в разі, якщо людину відправлять до імміграційного суду в межах процедури депортації.
