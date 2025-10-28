Конгресс США обвинил Байдена в злоупотреблении устройством для подписи документов
Комитет по надзору Палаты представителей США обнародовал отчет об использовании Байденом автопена и обвинил президента Джо Байдена в возможном незаконном использовании электромеханического устройства, которое воспроизводит рукописную подпись.
Американские президенты применяют его для быстрого подписания законопроектов, указов и официальных документов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post. Комитет считает, что помощники Байдена могли пользоваться автопеном без его ведома. Из-за этого некоторые президентские решения, в частности помилования, могут быть недействительными.
В отчете указано, что в ходе расследования не нашли доказательств, что Байден лично одобрил все действия, которые происходили от его имени.
Комитет просит Министерство юстиции проверить каждый случай и подтвердить, что президент действительно давал разрешение на подписание документов.
Также в отчете раскритиковали врача Байдена Кевина О'Коннора, который ранее заявил, что глава Белого дома "здоров и годен к службе". Конгрессмены считают, что медик должен был провести когнитивный тест.
Сам Байден отверг обвинения, отметив, что автопен - законный инструмент, которым пользовались и его предшественники, включая Дональда Трампа.
Вместо портрета Байдена - фото автопена
В сентябре в Белом доме показали Аллею славы президентов США - возле Овального кабинета, где вместо портрета Джо Байдена разместили фотографию автопена.
Журналисты американского издания The Hill отметили, что для всех остальных президентов Америки там есть обычные фотопортреты в золотых рамах.
Нынешняя администрация США таким образом намекнула на то, что во время каденции Байдена его помощники могли принимать важные решения без участия в них президента США.
В свою очередь Байден такие предположения резко отверг.
