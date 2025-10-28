Конгрес США звинуватив Байдена у зловживанні пристроєм для підпису документів

Комітет з нагляду Палати представників США оприлюднив звіт щодо використання Байденом автопену і звинуватив президента Джо Байдена у можливому незаконному використанні електромеханічного пристрою, який відтворює рукописний підпис.

Американські президенти застосовують його для швидкого підписання законопроєктів, указів та офіційних документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Washington Post. Комітет вважає, що помічники Байдена могли користуватися автопеном без його відома. Через це деякі президентські рішення, зокрема помилування, можуть бути недійсними.

У звіті зазначено, що під час розслідування не знайшли доказів, що Байден особисто схвалив усі дії, які відбувалися від його імені.

Комітет просить Міністерство юстиції перевірити кожен випадок і підтвердити, що президент дійсно давав дозвіл на підписання документів.

Також у звіті розкритикували лікаря Байдена Кевіна О’Коннора, який раніше заявив, що глава Білого дому "здоровий і придатний до служби". Конгресмени вважають, що медик мав провести когнітивний тест.

Сам Байден відкинув звинувачення, наголосивши, що автопен - законний інструмент, яким користувалися і його попередники, включно з Дональдом Трампом.

Замість портрета Байдена - фото автопену

У вересні у Білому домі показали Алею слави президентів США - біля Овального кабінету, де замість портрета Джо Байдена розмістили фотографію автопену.

Журналісти американського видання The Hill зазначили, що для всіх інших президентів Америки там є звичайні фотопортрети в золотих рамах.

Нинішня адміністрація США таким чином натякнула на те, що під час каденції Байдена його помічники могли ухвалювати важливі рішення без участі в них президента США.

Своєю чергу Байден такі припущення різко відкинув.

