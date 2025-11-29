Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 171 700 осіб (+910 за добу), 11 381 танк, 34 733 артсистеми, 23 658 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 171 700 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 28.11.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1 171 700 (+910) осіб
танків – 11 381 (+1) од.
бойових броньованих машин – 23 658 (+15) од.
артилерійських систем – 34 733 (+3) од.
РСЗВ – 1 550 (+0) од.
засоби ППО – 1 253 (+0) од.
літаків – 430 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 343 (+106) од.
крилаті ракети – 3 995 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 68 463 (+64) од.
спеціальна техніка – 4 010 (+2) од.
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