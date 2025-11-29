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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 171 700 осіб (+910 за добу), 11 381 танк, 34 733 артсистеми, 23 658 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 171 700 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 28.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 171 700 (+910) осіб

танків – 11 381 (+1) од.

бойових броньованих машин – 23 658 (+15) од.

артилерійських систем – 34 733 (+3) од.

РСЗВ – 1 550 (+0) од.

засоби ППО – 1 253 (+0) од.

літаків – 430 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 343 (+106) од.

крилаті ракети – 3 995 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 463 (+64) од.

спеціальна техніка – 4 010 (+2) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 289 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ

Оновлені втрати РФ: +910 окупантів за добу, загалом понад 1,17 млн

Автор: 

армія рф (21263) Генштаб ЗС (8477) корабель (1663) ліквідація (4790) танк (2189) знищення (10335)
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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29.11.2025 08:17 Відповісти
Дякую воїнам за працю ви Герої подяка батькам за таких синів і доньок
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29.11.2025 08:27 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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29.11.2025 08:58 Відповісти
фигасе - аж 15 машин броне-десанта сожгли...😀
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29.11.2025 09:09 Відповісти
Вітаю Вас, шановні! Хотів привести декілька цифр. Особисто я сам цікавився кількістю військових у терористичній армії кацапії на період повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Так от, станом на лютий 2022 року терористична кацапсько-хуйловська армія нараховувала 1млн.280 тис. терористів. І це з урахуванням тих хто це кодло забезпечував. Що ж виходить, що наші славні ЗСУ ліквідували всіх терористів, що служили в терористичному угрупуванні кацапсько-хуйловській армії станом на лютий 2022 року. Звісно що це терористичне угрупування підпитується свіжими терористами за рахунок добровольців- контрактників, які лізуть на війну в Україну, як на сафарі, для того щоб заробити гроші на крові Українського народу. Тож для цієї мразоти є тільки одна міра - смерть кожному терористу тільки за те, що ця мразота припхалась в Україну зі зброєю в руках та з ціллю заробити. Іншої мови вони не розуміють.
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29.11.2025 12:52 Відповісти
Два танкери зарахують до кораблів чи ні? Буксири ж зараховували.
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29.11.2025 15:07 Відповісти
Ні, це ж типу "цивільні мирні" корита мордору, нє в счьот! Але дуже приємно! 🤣
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29.11.2025 16:53 Відповісти
А що у кацапів з артилерією та танчиками, закінчились, чи накопичують для якогось "плюєдоносного прориву"? Але кількість бронетехніки для підвозу кацапських вилупків на концерт кобзона потішила!
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29.11.2025 16:57 Відповісти
На пітьмі тривога - "у парня нервьі на пределе!"

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29.11.2025 19:13 Відповісти
 
 