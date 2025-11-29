Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 171 700 человек (+910 за сутки), 11 381 танк, 34 733 артсистемы, 23 658 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 171 700 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 28.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 171 700 (+910) человек,

танков – 11 381 (+1) единица,

боевых бронированных машин – 23 658 (+15) единиц,

артиллерийских систем – 34 733 (+3) единицы,

РСЗО – 1 550 (+0) единиц,

средств ПВО – 1 253 (+0) единицы,

самолетов – 430 (+0) единиц,

вертолетов – 347 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 343 (+106) единицы,

крылатых ракет – 3 995 (+0) единиц,

кораблей / катеров – 28 (+0) единиц,

подводных лодок – 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн – 68 463 (+64) единицы,

специальной техники – 4 010 (+2) единиц.

