Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 171 700 человек (+910 за сутки), 11 381 танк, 34 733 артсистемы, 23 658 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 171 700 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 28.11.25 ориентировочно составляют:
личного состава – около 1 171 700 (+910) человек,
танков – 11 381 (+1) единица,
боевых бронированных машин – 23 658 (+15) единиц,
артиллерийских систем – 34 733 (+3) единицы,
РСЗО – 1 550 (+0) единиц,
средств ПВО – 1 253 (+0) единицы,
самолетов – 430 (+0) единиц,
вертолетов – 347 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 343 (+106) единицы,
крылатых ракет – 3 995 (+0) единиц,
кораблей / катеров – 28 (+0) единиц,
подводных лодок – 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн – 68 463 (+64) единицы,
специальной техники – 4 010 (+2) единиц.
