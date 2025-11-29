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Новини
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Білий дім запустив сайт зі списком медіа, які нібито поширюють "фейкові новини"

Трамп

Адміністрація президента США Дональда Трампа запустила на сайті Білого дому спецрозділ з переліком медіа, які, на їхню думку, поширюють "фейкові новини".

Сторінка під назвою "Зала ганьби для правопорушників" опублікована на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

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Які ЗМІ потрапили до переліку?

До переліку медіа, які на думку адміністрації Трампа поширюють фейкові новини потрапили, зокрема:

  • The Washington Post;
  • CBS News;
  • CNN;
  • msnbc;
  • The New York Times;
  • Politico та інші. 

Щотижня планують визначати "лідера" переліку за "фейковими новинами".

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Автор: 

журналістика (1816) ЗМІ (1385) США (26726)
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Топ коментарі
+13
правильніше назвати цю сторінку "Вони обіжають трумпа"
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29.11.2025 23:09 Відповісти
+13
куди котиться Америка с таким президентом
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29.11.2025 23:18 Відповісти
+11
Це від безсилля. Так, ці видання не такі як були раніше, навіть журналістика змінилася. Але, вони хоч намагаються слідувати якимось стандартам, а друзі Трампа, по типу Карлсона, це просто звичайний фейк
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29.11.2025 23:25 Відповісти
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Карточний Офис там є? Ні?
Недопрацьовують!
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29.11.2025 23:05 Відповісти
Нью - Йорк Таймс пишуть якусь лабуду - потрібно їх привести до тями - Трамп
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29.11.2025 23:06 Відповісти
Ісландія і Петров із Івановим попали?
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29.11.2025 23:07 Відповісти
правильніше назвати цю сторінку "Вони обіжають трумпа"
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29.11.2025 23:09 Відповісти
Слабовато!- могли б вивішувати список медіа під заголовком - їх розшукує міліція/поліція/
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29.11.2025 23:12 Відповісти
Кто какой то позор. Мешают главному Рыжему клоуны зажигать на трубе в театре марионеток кремля.
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29.11.2025 23:14 Відповісти
куди котиться Америка с таким президентом
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29.11.2025 23:18 Відповісти
куйло дав фсбешну вказівку агенту "краснову"
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29.11.2025 23:22 Відповісти
Дуже схоже на те
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30.11.2025 08:08 Відповісти
TeleMaraphon
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29.11.2025 23:23 Відповісти
Це від безсилля. Так, ці видання не такі як були раніше, навіть журналістика змінилася. Але, вони хоч намагаються слідувати якимось стандартам, а друзі Трампа, по типу Карлсона, це просто звичайний фейк
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29.11.2025 23:25 Відповісти
Це все справді ліві пропагандисти. Хоча б це Трамп розуміє...
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30.11.2025 00:02 Відповісти
Ви як і вся трампівська тусовка вважаєте демократію "лівацтвом"? Трамп ненавидить демократію як систему, тому йому ближчі по духу диктатори, такі як путін, кім чен ин...
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30.11.2025 00:12 Відповісти
А що таке демократія? Ви не знаєте. Трамп теж.
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30.11.2025 13:29 Відповісти
Порівнюйте з Трампом себе, адже саме це витікає з вашого допису.
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30.11.2025 14:33 Відповісти
Так що таке демократія, вумний ти наш?
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01.12.2025 15:09 Відповісти
Все кого не любят езраильтяне те есть леви пропагандисти. И это говорят самые главные лжецы в мире.
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30.11.2025 01:54 Відповісти
Половина Ізраіля такі самі ліваки. Так що ваш антисемітизм тут недоречний.
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01.12.2025 14:45 Відповісти
Так тож ваши сукины дети. Все кто про евреев правду говорит - это антисемиты. Очень удобно да? В суде обвиняемый в убийстве еврей всегда визжит про антисемитизм.
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01.12.2025 14:51 Відповісти
Скікі разів на день робиш хайль Гітлер?
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01.12.2025 15:08 Відповісти
Cтiлбкi cкiкi ты жрешь младенцев и кричишь хайль нитаньягу.
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01.12.2025 23:37 Відповісти
Іноагєнти?
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30.11.2025 00:15 Відповісти
Треба бд запустити сайт зі списком медіа з не фейковими новинами.Такими,як лєнта ру. правда.ру, весті ру та ін.
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30.11.2025 00:29 Відповісти
А файли епштейна викладуть?
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30.11.2025 01:24 Відповісти
так треба ж і дошку пошани рядом з дошкою ганьби ...піз* ець а не трамп , будьоновку скоро надіне у Білому домі, на всіх ...
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30.11.2025 01:36 Відповісти
Коли там вже Білий Дурдім почне забороняти інтернет, саджати опозицію і оголошувати всіх іноагентами? Коли я ще кілька років назад казав що Тампон це новий диктатор то на мене тут шипіли
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30.11.2025 01:41 Відповісти
Все по Библии, 8:44 - отец ваш дьявол, он лжец и убийца. Вы называете правду ложью и ложь правдой. Йешуа хорошо знал свой народ.
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30.11.2025 01:55 Відповісти
А до чого тут "Йєшуа"? Ти хочеш сказать, що саме Ісус Христос написав Тору ("Біблію")?
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30.11.2025 09:39 Відповісти
Притворяемся глупыми и несмышленными? Маладца иудей. Во ласти в США сейчас ваши - хоть это не будем отрицать? И всю политику рыжего трампона формируют ваши сородичи.
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30.11.2025 21:24 Відповісти
"Базар приглуши", і не показуй, що ти ще дурніший, ніж виглядиш... Історія християнства не знає ні одного писемного документа, написаного Христом. Більш того - ні одне з Євангелій не вказує прямо на те, що Христос взагалі був письменним... А "Біблія" - просто "інтерпретований варіант Тори - збірника релігійних юдейських текстів, написаних і складених воєдино, за багато сотень років до народження Христа...
Кацапи, в подібних випадках, кажуть: "Молчи - сайдёшь за умнава...".
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30.11.2025 21:44 Відповісти
Ну Тору тоже не Моисей писал, более того, вы превратили его в Талмуд - нацисткую писанину, оставив для себя то что вам выгодно - а то что от вас Бог требует выкинув.
Библию передавали из уст далее и обращение Иисуса к вашему народа без сомнений одной и правдивых преданий, судя по вашему поведению. В этом сомнений точно нет.
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01.12.2025 00:33 Відповісти
Ти зовсім "хворий на голову"?
1. Ти ляпнув про Ісуса, приписавши йому слова з Біблії.
2. З якогось переляку назвав мене "юдеєм" (мені лестить такий комплімент, враховуючи кількість успішних євреїв у світі, але я сам в дитинстві займався антисемітськими виходками).
3. До чого тут Мойсей, якщо задовго до його народження євреї УЖЕ дотримувалися віри в Яхве? ТОму Мойсей, може, й був причетний до створення якоїсь її частини, але не її самої ...
Вибач, але ти мені нагадуєш даму, яка голосно перднула в публічному місці, і пробує замаскувать цей звук скрипом стільця... Але ж ЗАПАХ нічим не замаскуєш!...
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01.12.2025 01:24 Відповісти
Да Изя, спалился уже. Служи и дальше дьяволу - отцу вашему. Вся ваша братия ненавидит Иисуса, и ненавидели его с первых дней. Бо мешал вам служить отцу вашему - диаволу. Конечно тебе изя льстит когда тебя палят. Типичная ваша метода гнать на Библию, она же показывает ваше истинное лицо.
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01.12.2025 02:59 Відповісти
Тебе давно з "дурки" випустили? У тебе, по суті, є що сказать? Якщо ні, пропоную вчинить паломництво на священну гору буддизму - Кху Ям...
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01.12.2025 03:08 Відповісти
До списка иноагентов осталось пол шага)
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30.11.2025 03:39 Відповісти
я гадаю що це добре, видкрив списочок та бачиш що варте уваги
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30.11.2025 12:17 Відповісти
В отличии от Украины, им не перекрыли доступ в эфир, смотри сколько хочешь
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30.11.2025 14:24 Відповісти
 
 