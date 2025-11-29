Білий дім запустив сайт зі списком медіа, які нібито поширюють "фейкові новини"
Адміністрація президента США Дональда Трампа запустила на сайті Білого дому спецрозділ з переліком медіа, які, на їхню думку, поширюють "фейкові новини".
Сторінка під назвою "Зала ганьби для правопорушників" опублікована на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
Які ЗМІ потрапили до переліку?
До переліку медіа, які на думку адміністрації Трампа поширюють фейкові новини потрапили, зокрема:
- The Washington Post;
- CBS News;
- CNN;
- msnbc;
- The New York Times;
- Politico та інші.
Щотижня планують визначати "лідера" переліку за "фейковими новинами".
Топ коментарі
+13 Gordon Shumway #583497
показати весь коментар29.11.2025 23:09 Відповісти Посилання
+13 Yura Chuchudzhenko #597570
показати весь коментар29.11.2025 23:18 Відповісти Посилання
+11 Bondarev Hlib
показати весь коментар29.11.2025 23:25 Відповісти Посилання
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Кацапи, в подібних випадках, кажуть: "Молчи - сайдёшь за умнава...".
Библию передавали из уст далее и обращение Иисуса к вашему народа без сомнений одной и правдивых преданий, судя по вашему поведению. В этом сомнений точно нет.
1. Ти ляпнув про Ісуса, приписавши йому слова з Біблії.
2. З якогось переляку назвав мене "юдеєм" (мені лестить такий комплімент, враховуючи кількість успішних євреїв у світі, але я сам в дитинстві займався антисемітськими виходками).
3. До чого тут Мойсей, якщо задовго до його народження євреї УЖЕ дотримувалися віри в Яхве? ТОму Мойсей, може, й був причетний до створення якоїсь її частини, але не її самої ...
Вибач, але ти мені нагадуєш даму, яка голосно перднула в публічному місці, і пробує замаскувать цей звук скрипом стільця... Але ж ЗАПАХ нічим не замаскуєш!...