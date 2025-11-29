Білий дім запустив сайт зі списком медіа, які нібито поширюють "фейкові новини"

Адміністрація президента США Дональда Трампа запустила на сайті Білого дому спецрозділ з переліком медіа, які, на їхню думку, поширюють "фейкові новини".

Сторінка під назвою "Зала ганьби для правопорушників" опублікована на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

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Які ЗМІ потрапили до переліку?

До переліку медіа, які на думку адміністрації Трампа поширюють фейкові новини потрапили, зокрема:

The Washington Post;

CBS News;

CNN;

msnbc;

The New York Times;

Politico та інші.

Щотижня планують визначати "лідера" переліку за "фейковими новинами".

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