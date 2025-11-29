РУС
Белый дом запустил сайт со списком СМИ, которые якобы распространяют "фейковые новости"

Администрация президента США Дональда Трампа запустила на сайте Белого дома спецраздел с перечнем СМИ, которые, по их мнению, распространяют "фейковые новости".

Страница под названием "Зал позора для правонарушителей" опубликована на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Какие СМИ попали в список?

В список СМИ, которые, по мнению администрации Трампа, распространяют фейковые новости, попали, в частности:

  • The Washington Post;
  • CBS News;
  • CNN;
  • msnbc;
  • The New York Times;
  • Politico и другие. 

Еженедельно планируют определять "лидера" списка по "фейковым новостям".

Автор: 

журналистика (3371) СМИ (3872) США (28443)
Топ комментарии
+3
Ісландія і Петров із Івановим попали?
29.11.2025 23:07 Ответить
+1
Кто какой то позор. Мешают главному Рыжему клоуны зажигать на трубе в театре марионеток кремля.
29.11.2025 23:14 Ответить
Карточний Офис там є? Ні?
Недопрацьовують!
29.11.2025 23:05 Ответить
Нью - Йорк Таймс пишуть якусь лабуду - потрібно їх привести до тями - Трамп
29.11.2025 23:06 Ответить
Ісландія і Петров із Івановим попали?
29.11.2025 23:07 Ответить
правильніше назвати цю сторінку "Вони обіжають трумпа"
29.11.2025 23:09 Ответить
Що, і Телемарахфон теж ?!!
29.11.2025 23:12 Ответить
Слабовато!- могли б вивішувати список медіа під заголовком - їх розшукує міліція/поліція/
29.11.2025 23:12 Ответить
Кто какой то позор. Мешают главному Рыжему клоуны зажигать на трубе в театре марионеток кремля.
29.11.2025 23:14 Ответить
куди котиться Америка с таким президентом
29.11.2025 23:18 Ответить
куйло дав фсбешну вказівку агенту "краснову"
29.11.2025 23:22 Ответить
TeleMaraphon
29.11.2025 23:23 Ответить
Це від безсилля. Так, ці видання не такі як були раніше, навіть журналістика змінилася. Але, вони хоч намагаються слідувати якимось стандартам, а друзі Трампа, по типу Карлсона, це просто звичайний фейк
29.11.2025 23:25 Ответить
 
 