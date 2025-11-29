Белый дом запустил сайт со списком СМИ, которые якобы распространяют "фейковые новости"
Администрация президента США Дональда Трампа запустила на сайте Белого дома спецраздел с перечнем СМИ, которые, по их мнению, распространяют "фейковые новости".
Страница под названием "Зал позора для правонарушителей" опубликована на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
Какие СМИ попали в список?
В список СМИ, которые, по мнению администрации Трампа, распространяют фейковые новости, попали, в частности:
- The Washington Post;
- CBS News;
- CNN;
- msnbc;
- The New York Times;
- Politico и другие.
Еженедельно планируют определять "лидера" списка по "фейковым новостям".
