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Новини Нагорода спецпосланця РФ Дмитрієва
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Американська торгова палата в РФ нагородила спецпосланця Дмитрієва за "сприяння діалогу"

російський перемовник Дмитрієв

Спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв отримав відзнаку від Американської торгової палати у РФ і зробив низку гучних заяв про роботу американських компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дмитрієв повідомив на своїй сторінці в Х.

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"Сьогодні отримав нагороду Американської торгової палати "За лідерство у сприянні діалогу між США та Росією"", - написав він.

Так, Дмитрієв розповів, що сьогодні в РФ працюють понад 150 американських компаній, а понад 70% з них працюють тут вже 25 років.

Також він звинуватив попереднього президента США Джо Байдена в тому, що нібито через його політику американський бізнес втратив понад 300 мільярдів доларів прибутку в РФ.

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Нагадаємо, окрім економічних питань, Дмитрієв відіграє ключову роль у перемовинах зі США щодо "мирного плану" Трампа. 

Автор: 

нагорода (1368) США (26735) Дмитрієв Кирило (23)
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Топ коментарі
+46
Це якийсь *******, ще нагородіть *****, за внесок в розвиток миру
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30.11.2025 13:28 Відповісти
+18
Чергове дно пробиває Америка, на чолі з своїм Клоуном-заглядачем в очко!
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30.11.2025 13:37 Відповісти
+14
Американці і німців нагороджували деяких після того як їх на коліна поставили. Але в цьому випадку рижий клоун вирішив сам стати на коліна.
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30.11.2025 13:30 Відповісти
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Це якийсь *******, ще нагородіть *****, за внесок в розвиток миру
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30.11.2025 13:28 Відповісти
Американці і німців нагороджували деяких після того як їх на коліна поставили. Але в цьому випадку рижий клоун вирішив сам стати на коліна.
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30.11.2025 13:30 Відповісти
Я не здивуюся, якщо він Нобеля отримає.
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30.11.2025 13:32 Відповісти
Ні, там Трамп перший в черзі)
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30.11.2025 17:14 Відповісти
Лизнули ..., але не у дмитрієва, а у пуйла - чекаємо відповідь ерефії
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30.11.2025 13:30 Відповісти
Трампа зро ***** "пачьотним ґражданіном ґората Калаґріва, а па нєчьотним - Усть-Піzдюйска".
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30.11.2025 16:04 Відповісти
Я так зрозумів буде заруба між пуйлом і Доні за нобелівську премію миру
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30.11.2025 13:33 Відповісти
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30.11.2025 14:47 Відповісти
🤮🤮🤮😡😡😡
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30.11.2025 13:33 Відповісти
Швидко він втерся в довіру
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30.11.2025 13:34 Відповісти
Він 1989 в США, тільки в 2011 повернувся в рашку
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30.11.2025 13:47 Відповісти
Чергове дно пробиває Америка, на чолі з своїм Клоуном-заглядачем в очко!
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30.11.2025 13:37 Відповісти
Очікуємо, коли рудий агент КГБ офіційно оголосить США союзником кацапетівки
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30.11.2025 14:18 Відповісти
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30.11.2025 13:41 Відповісти
Скоро і ***** медальку дадуть...
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30.11.2025 13:45 Відповісти
бажано табакєрку
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30.11.2025 14:06 Відповісти
Це вже даже не описати словами коли сша почали педофілів і людоїдів нагороджувати медалями Пора закінчувати ці загравання з Тампоном і безмежно хвалити його за його лобизання з рашистами бо все це вилізе боком
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30.11.2025 13:47 Відповісти
Рижий підарас
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30.11.2025 13:51 Відповісти
Нехай ще америкоси нагородять рашистів за влучне попадання ракетами по американському заводу на закарпатті. Вангую що скоро ще й )(уйла запропонують на нобелівську премію миру. Хоча тут питання як американський работорговець з московським людоїдом її будуть ділити
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30.11.2025 13:51 Відповісти
Могли би якусь нагороду і головному людожеру придумати. Америка, ці хвойди заганяють тебе під плінтус
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30.11.2025 13:52 Відповісти
коли злочинці правлять світом, а прокурори зайняти дрібʼязком по типу збагатшення себе замість служіння і жертовності Закону , буде так буде неодмінно так ще навіть буде гірше
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30.11.2025 14:03 Відповісти
Потужно.
Це що б ви розуміли, як важко було переконувати Захід ввести санкції - адже бабло ось воно і "перспєктіви атомниє"...
Це було при "доросли в домі", а зараз коли неадеквати... Ну самі розцмієте
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30.11.2025 14:04 Відповісти
Такою ганебною політика сплолучених штатів ще ніколи не була. Це нагорода не дмітрієву, це нагорода путіну. Сумно і огидно дивитись на державу, яку нещодавно у всьому світі вважали лідером демократії і світової справедливості.
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30.11.2025 14:04 Відповісти
Руді агенти вже не криючись вилизують кремлівські сраки до блиску.
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30.11.2025 14:05 Відповісти
рашистська курва ,краще розказуй скільки сотень млрд доларів недоотримали росіяни для власного благополучя , котрі пішли (по велінні ********* кровожерливого куйла))))на війну в Україні її окупацію,руйнацію і геноцид українців...потвора....яку нагородили ще гірші американські с,,,ки...
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30.11.2025 14:06 Відповісти
Можете нагородити і цією так би мовити "нагородою", а ще одну відправити в Вашінгтон - даже дві.
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30.11.2025 14:19 Відповісти
навіть
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30.11.2025 19:39 Відповісти
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30.11.2025 14:23 Відповісти
Ганьба! На кукуй нам потрібні такі "союзники"?
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30.11.2025 14:48 Відповісти
Може і Україні його "нагородити" чимось??
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30.11.2025 14:50 Відповісти
Ха Ха тут хтось говорить про Трибунал ...Тільки хороший дрон може подарувати спасіння помазанику.
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30.11.2025 14:57 Відповісти
... кацаповидний голуб миру ?
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30.11.2025 15:51 Відповісти
Тема свекрух и тёщ не раскрыта---дискриминация!
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30.11.2025 15:58 Відповісти
Це як??? Взасос Дмітрієву в думу всмоктались???
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30.11.2025 16:11 Відповісти
Зараз США нагадує Білорусь , замість картопляного -рудий жадібний трамп.
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30.11.2025 18:04 Відповісти
Торгова палата нагородила за... продаж України? А тут деякі: бувший киянин, наш земляк - для #идів немає батьківщини, вони вічні #иди, скитальці, торгаші і ларьочники
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30.11.2025 18:21 Відповісти
Одна из многочисленных исраильских наград за хорошую службу.
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30.11.2025 21:26 Відповісти
 
 