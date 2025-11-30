Американська торгова палата в РФ нагородила спецпосланця Дмитрієва за "сприяння діалогу"

Спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв отримав відзнаку від Американської торгової палати у РФ і зробив низку гучних заяв про роботу американських компаній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Дмитрієв повідомив на своїй сторінці в Х.

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"Сьогодні отримав нагороду Американської торгової палати "За лідерство у сприянні діалогу між США та Росією"", - написав він.

Так, Дмитрієв розповів, що сьогодні в РФ працюють понад 150 американських компаній, а понад 70% з них працюють тут вже 25 років.

Також він звинуватив попереднього президента США Джо Байдена в тому, що нібито через його політику американський бізнес втратив понад 300 мільярдів доларів прибутку в РФ.

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Нагадаємо, окрім економічних питань, Дмитрієв відіграє ключову роль у перемовинах зі США щодо "мирного плану" Трампа.