Американская торговая палата в РФ наградила спецпосланника Дмитриева за "содействие диалогу"

"Сегодня получил награду Американской торговой палаты "За лидерство в содействии диалогу между США и Россией"", - написал он.

Так, Дмитриев рассказал, что сегодня в РФ работают более 150 американских компаний, а более 70% из них работают здесь уже 25 лет.

Также он обвинил предыдущего президента США Джо Байдена в том, что якобы из-за его политики американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов прибыли в РФ.

Напомним, кроме экономических вопросов, Дмитриев играет ключевую роль в переговорах с США относительно "мирного плана" Трампа.