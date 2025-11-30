РУС
Награда спецпосланника РФ Дмитриева
1 723 28

Американская торговая палата в РФ наградила спецпосланника Дмитриева за "содействие диалогу"

российский переговорщик Дмитриев

Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев получил награду от Американской торговой палаты в РФ и сделал ряд громких заявлений о работе американских компаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Дмитриев сообщил на своей странице в Х.

"Сегодня получил награду Американской торговой палаты "За лидерство в содействии диалогу между США и Россией"", - написал он.

Так, Дмитриев рассказал, что сегодня в РФ работают более 150 американских компаний, а более 70% из них работают здесь уже 25 лет.

Также он обвинил предыдущего президента США Джо Байдена в том, что якобы из-за его политики американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов прибыли в РФ.

Напомним, кроме экономических вопросов, Дмитриев играет ключевую роль в переговорах с США относительно "мирного плана" Трампа. 

Топ комментарии
+27
Це якийсь *******, ще нагородіть *****, за внесок в розвиток миру
30.11.2025 13:28 Ответить
+11
Чергове дно пробиває Америка, на чолі з своїм Клоуном-заглядачем в очко!
30.11.2025 13:37 Ответить
+8
Американці і німців нагороджували деяких після того як їх на коліна поставили. Але в цьому випадку рижий клоун вирішив сам стати на коліна.
30.11.2025 13:30 Ответить
Я не здивуюся, якщо він Нобеля отримає.
30.11.2025 13:32 Ответить
Лизнули ..., але не у дмитрієва, а у пуйла - чекаємо відповідь ерефії
30.11.2025 13:30 Ответить
Я так зрозумів буде заруба між пуйлом і Доні за нобелівську премію миру
30.11.2025 13:33 Ответить
30.11.2025 14:47 Ответить
🤮🤮🤮😡😡😡
30.11.2025 13:33 Ответить
Швидко він втерся в довіру
30.11.2025 13:34 Ответить
Він 1989 в США, тільки в 2011 повернувся в рашку
30.11.2025 13:47 Ответить
Очікуємо, коли рудий агент КГБ офіційно оголосить США союзником кацапетівки
30.11.2025 14:18 Ответить
30.11.2025 13:41 Ответить
Скоро і ***** медальку дадуть...
30.11.2025 13:45 Ответить
бажано табакєрку
30.11.2025 14:06 Ответить
Це вже даже не описати словами коли сша почали педофілів і людоїдів нагороджувати медалями Пора закінчувати ці загравання з Тампоном і безмежно хвалити його за його лобизання з рашистами бо все це вилізе боком
30.11.2025 13:47 Ответить
Рижий підарас
30.11.2025 13:51 Ответить
Нехай ще америкоси нагородять рашистів за влучне попадання ракетами по американському заводу на закарпатті. Вангую що скоро ще й )(уйла запропонують на нобелівську премію миру. Хоча тут питання як американський работорговець з московським людоїдом її будуть ділити
30.11.2025 13:51 Ответить
Могли би якусь нагороду і головному людожеру придумати. Америка, ці хвойди заганяють тебе під плінтус
30.11.2025 13:52 Ответить
коли злочинці правлять світом, а прокурори зайняти дрібʼязком по типу збагатшення себе замість служіння і жертовності Закону , буде так буде неодмінно так ще навіть буде гірше
30.11.2025 14:03 Ответить
Потужно.
Це що б ви розуміли, як важко було переконувати Захід ввести санкції - адже бабло ось воно і "перспєктіви атомниє"...
Це було при "доросли в домі", а зараз коли неадеквати... Ну самі розцмієте
30.11.2025 14:04 Ответить
Такою ганебною політика сплолучених штатів ще ніколи не була. Це нагорода не дмітрієву, це нагорода путіну. Сумно і огидно дивитись на державу, яку нещодавно у всьому світі вважали лідером демократії і світової справедливості.
30.11.2025 14:04 Ответить
Руді агенти вже не криючись вилизують кремлівські сраки до блиску.
30.11.2025 14:05 Ответить
рашистська курва ,краще розказуй скільки сотень млрд доларів недоотримали росіяни для власного благополучя , котрі пішли (по велінні ********* кровожерливого куйла))))на війну в Україні її окупацію,руйнацію і геноцид українців...потвора....яку нагородили ще гірші американські с,,,ки...
30.11.2025 14:06 Ответить
Можете нагородити і цією так би мовити "нагородою", а ще одну відправити в Вашінгтон - даже дві.
30.11.2025 14:19 Ответить
30.11.2025 14:23 Ответить
Ганьба! На кукуй нам потрібні такі "союзники"?
30.11.2025 14:48 Ответить
Може і Україні його "нагородити" чимось??
30.11.2025 14:50 Ответить
Ха Ха тут хтось говорить про Трибунал ...Тільки хороший дрон може подарувати спасіння помазанику.
30.11.2025 14:57 Ответить
 
 