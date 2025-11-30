Американская торговая палата в РФ наградила спецпосланника Дмитриева за "содействие диалогу"
Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев получил награду от Американской торговой палаты в РФ и сделал ряд громких заявлений о работе американских компаний.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Дмитриев сообщил на своей странице в Х.
"Сегодня получил награду Американской торговой палаты "За лидерство в содействии диалогу между США и Россией"", - написал он.
Так, Дмитриев рассказал, что сегодня в РФ работают более 150 американских компаний, а более 70% из них работают здесь уже 25 лет.
Также он обвинил предыдущего президента США Джо Байдена в том, что якобы из-за его политики американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов прибыли в РФ.
Напомним, кроме экономических вопросов, Дмитриев играет ключевую роль в переговорах с США относительно "мирного плана" Трампа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це що б ви розуміли, як важко було переконувати Захід ввести санкції - адже бабло ось воно і "перспєктіви атомниє"...
Це було при "доросли в домі", а зараз коли неадеквати... Ну самі розцмієте