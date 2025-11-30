Від початку доби на фронті відбулося 155 боєзіткнень, з них 57 – на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби неділі, 30 листопада, на фронті відбулося 155 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 48 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих авіабомб, здійснив 3448 обстрілів та 3118 ударів дронами-камікадзе.
Бойові дії на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіабомби, а також здійснив 136 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.
Бойові дії на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили три атаки поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.
- На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.
Бої на сході
На Лиманському напрямку ворог здійснив 11 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру. Два бойових зіткнення тривають дотепер.
На Слов’янському напрямку наші воїни відбили 12 атак ворога у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ.
На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.
Ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Один бій ще триває.
Протягом цієї доби на Покровському напрямку агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка. Наразі бої точаться у п’яти локаціях.
За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни:
- знешкодили 104 окупанти, з них 70 — безповоротно.
- знищили дві одиниці автомобільної техніки, гармату, два квадроцикли, одиницю спеціальної техніки, п’ять засобів зв’язку, 19 безпілотних літальних апаратів.
- пошкодили 14 укриттів для особового складу ворога.
На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 18 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода. Ще один бій триває. Авіаудару противника зазнало Тихе.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в бік Прилук, Варварівки, Гуляйполя та в районі Солодкого. Авіаударів ворога зазнали Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Косівцеве.
На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по населеним пунктам Веселянка, Лук’янівське, Григорівське.
На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував в напрямку Антонівського мосту, отримав відсіч. Під авіаударами ворога опинились Козацьке та Одрадокам’янка.
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На північно-східній околиці Покровська противник продовжує штурмувати у напрямку населеного пункту Рівне. В одній із будівель російська піхота нарвалася на український дрон-камікадзе, який спрацював у момент наближення цілі.
В цілому нині ситуація на напрямку без істотних змін, зберігається висока інтенсивність бойових дій.
Примітка: заступник командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Олексій Махрінський заявив, що половина Покровська вже під контролем російських військ. Також він заявив, що з огляду на чисельну перевагу ворога Сили оборони вже не зможуть відновити повний контроль над Покровськом.
У південній частині Вовчанська двоє російських солдатів встановили прапор на даху будинку на вулиці Польова (Паніна), але за ними стежили дронарі ЗСУ та знесли прапор, після чого відпрацювали по особовому складу. Просування супротивника у Вовчанську фіксується в районі вулиці Джерельна (Пролетарська), але також є і «прапоровтики», і значно перебільшені заяви противника про просування та контроль нібито 90% міста (за фактом контролюють менше половини)."
«Борітеся - поборете, Вам Бог помагає!» - це рядки з поеми Тараса Шевченка «Кавказ», які стали символом боротьби за свободу України. Ця цитата відображає віру в перемогу над ворогом завдяки правді, славі та волі, що є незламними цінностями для українського народу.
Автор: Тарас Шевченко, видатний український поет, художник і громадський діяч.
Джерело: Поема «Кавказ».
Значення: Фраза є потужним закликом до боротьби за свободу та незалежність, який і зараз звучить як ніколи актуально.
Контекст: Вона є виявом підтримки українського народу в його прагненні до волі, натхненні в боротьбі з будь-якою тиранією.