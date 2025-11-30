Ворог посилив тиск на Покровському та Олександрівському напрямках, - Генштаб
З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 85.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті, передає Цензор.НЕТ.
Бойові дії на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 16 керованих авіабомб, а також здійснив 92 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.
Бої на сході
На Лиманському напрямку сьогодні агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Корового Яру. Наразі п’ять бойових зіткнень тривають.
На Слов’янському напрямку наші захисники відбили п’ять із шести ворожих спроб просунутись уперед у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ. Один бій триває.
На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Сили оборони успішно відбили 11 ворожих атак.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 44 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Новопавлівка. Дотепер триває чотири бойових зіткнення.
На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали 11 атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Злагода. Наразі тривають три боєзіткнення.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в напрямку Варварівки. Авіаудару ворога зазнало Гуляйполе.
На Оріхівському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував в напрямку Антонівського мосту, отримав відсіч.
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