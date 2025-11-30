Враг усилил давление на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб
С начала суток общее количество боевых столкновений по всей линии фронта составляет 85.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте, передает Цензор.НЕТ.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 16 управляемых авиабомб, а также осуществил 92 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Волчанска.
На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.
Бои на востоке
На Лиманском направлении сегодня агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Корового Яра. Сейчас пять боевых столкновений продолжаются.
На Славянском направлении наши защитники отбили пять из шести вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск. Один бой продолжается.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультиного, Константиновки, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Софиевки. Силы обороны успешно отразили 11 вражеских атак.
На Покровском направлении сегодня враг 44 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Покровск, Червоный Лиман, Мирноград, Родинское, Лесовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новое Шаховое, Белицкое, Сергеевка, Новопавловка. До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения.
На Александровском направлении наши защитники отбили 11 атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Сосновка, Степовое, Вишневое, Рыбное, Привольное, Злагода. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в направлении Варваровки. Авиаудар врага подверглось Гуляйполе.
На Ореховском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.
На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в направлении Антоновского моста, получил отпор.
