С начала суток на фронте произошло 155 боестолкновений, из них 57 - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 30 ноября, на фронте произошло 155 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 48 авиационных ударов, сбросив 120 управляемых авиабомб, осуществил 3448 обстрелов и 3118 ударов дронами-камикадзе.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 8 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые авиабомбы, а также осуществил 136 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили три атаки вблизи населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг осуществил 11 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Коровьего Яра. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении наши воины отбили 12 атак врага в районах населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Константиновки, Щербиновки, Плещеевки, Русина Яра и в сторону Софиевки. Один бой еще продолжается.

В течение суток на Покровском направлении агрессор осуществил 57 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Покровск, Червоный Лиман, Мирноград, Родинское, Лесовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Балаган, Филия и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Белицкое, Сергеевка, Дорожное, Ровно, Гришино, Новопавловка. Сейчас бои идут на пяти локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины:

Обезвредили 104 оккупанта, из них 70 — безвозвратно.

Уничтожили две единицы автомобильной техники, пушку, два квадроцикла, единицу специальной техники, пять средств связи, 19 беспилотных летательных аппаратов.

повредили 14 укрытий для личного состава врага.

На Александровском направлении наши защитники остановили 18 атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Сосновка, Степовое, Вишневое, Рыбное, Привольное, Вербовое, Егоровка и Злагода. Еще один бой продолжается. Авиаудар противника подверглось Тихое.

Читайте также: На фронте произошло 289 боевых столкновений, - Генштаб ВСУ

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений в сторону Прилук, Варваровки, Гуляйполя и в районе Солодкого. Авиаударам врага подверглись Гуляйполе, Железнодорожное, Луговское, Косовцево.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по населенным пунктам Веселянка, Лукьяновское, Григоровское.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал в направлении Антоновского моста, получил отпор. Под авиаударами врага оказались Казацкое и Отрадокаменка.

Читайте также: Враг усилил давление на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб