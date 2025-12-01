Росія нарощує імпорт високотехнологічних протезів, - DW

Попит на протези у РФ збільшується через поранення на фронті, а вітчизняне виробництво задовольняє лише частково потребу - решта надходить із Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

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Повномасштабне вторгнення Росії в Україну - перший великий конфлікт в історії, в якому так широко застосовуються безпілотники. Одне з наслідків - величезна кількість важких поранень серед військових з обох сторін, а також серед мирних жителів. Нерідко ці поранення вимагають ампутації кінцівок. Російських військових, яким знадобилися штучні руки і ноги, - десятки, а можливо, і сотні тисяч.

Росія активно нарощує виробництво протезів

Видання зазначає, що точна кількість росіян, які воюють проти України і втратили на фронті руки або ноги, невідома. Проте за даними російського Мінпраці, у 2024 році громадяни з інвалідністю отримали 152,5 тисячі протезів, тоді як у 2023 році видавали 99,2 тисячі, а до війни – близько 80–90 тисяч на рік.

За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, кількість військових із ампутаціями могла перевищувати 180 тисяч осіб.

Російські компанії активно нарощують виробництво протезів: продажі компанії Steplife у 2022–2024 роках зростали на 49% щорічно. Водночас у сегменті високотехнологічних протезів російські виробники покривають лише половину попиту.

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Німецькі виробники протезів зростили експорт у РФ

DW відзначає, що значну частку постачання протезів у Росію забезпечує Німеччина. У 2024 році експорт із ФРН у товарній групі "Протези та інші товари для протезування" склав €47,8 млн, у фізичному вираженні — понад 100 тонн, що майже вдвічі більше, ніж у 2023 році. У 2025 році постачання протезів зросло до €53 млн за перші дев’ять місяців. Водночас експорт зубних протезів до Росії впав більш ніж удвічі порівняно з довоєнним періодом.

Німецькі виробники, зокрема Ottobock, стикаються з критикою щодо продажів у РФ. :

"Ми не ті, хто робить російських солдатів знову придатними до війни. Наша продукція не для армії", - запевняє голова компанії Олівер Якобі.

Відділ корпоративних комунікацій Ottobock уточнив, що з початку війни компанія скоротила кількість майданчиків у Росії з семи до чотирьох і працює виключно з цивільним населенням, водночас відкривши перший майданчик в Україні.

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