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Новини Агресія Росії проти України
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Росія нарощує імпорт високотехнологічних протезів, - DW

РФ нарощує імпорт високотехнологічних протезів через поранення на війні

Попит на протези у РФ збільшується через поранення на фронті, а вітчизняне виробництво задовольняє лише частково потребу - решта надходить із Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

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Повномасштабне вторгнення Росії в Україну - перший великий конфлікт в історії, в якому так широко застосовуються безпілотники. Одне з наслідків - величезна кількість важких поранень серед військових з обох сторін, а також серед мирних жителів. Нерідко ці поранення вимагають ампутації кінцівок. Російських військових, яким знадобилися штучні руки і ноги, - десятки, а можливо, і сотні тисяч.

Росія активно нарощує  виробництво протезів

Видання зазначає,  що точна кількість росіян, які воюють проти України і втратили на фронті руки або ноги, невідома.  Проте за даними російського Мінпраці, у 2024 році громадяни з інвалідністю отримали 152,5 тисячі протезів, тоді як у 2023 році видавали 99,2 тисячі, а до війни – близько 80–90 тисяч на рік.

За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень, кількість військових із ампутаціями могла перевищувати 180 тисяч осіб.

Російські компанії активно нарощують виробництво протезів: продажі компанії Steplife у 2022–2024 роках зростали на 49% щорічно. Водночас у сегменті високотехнологічних протезів російські виробники покривають лише половину попиту.

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Німецькі виробники протезів зростили експорт у РФ

DW відзначає, що значну частку постачання протезів у Росію забезпечує Німеччина. У 2024 році експорт із ФРН у товарній групі "Протези та інші товари для протезування" склав €47,8 млн, у фізичному вираженні — понад 100 тонн, що майже вдвічі більше, ніж у 2023 році. У 2025 році постачання протезів зросло до €53 млн за перші дев’ять місяців. Водночас експорт зубних протезів до Росії впав більш ніж удвічі порівняно з довоєнним періодом.

Німецькі виробники, зокрема Ottobock, стикаються з критикою щодо продажів у РФ. :

"Ми не ті, хто робить російських солдатів знову придатними до війни. Наша продукція не для армії", - запевняє голова компанії Олівер Якобі.

Відділ корпоративних комунікацій Ottobock уточнив, що з початку війни компанія скоротила кількість майданчиків у Росії з семи до чотирьох і працює виключно з цивільним населенням, водночас відкривши перший майданчик в Україні.

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Автор: 

Німеччина (8080) росія (70423) протез (104)
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Топ коментарі
+11
Німецькі протези для козломордих - зажирно, вистачило б і корейського бамбука, примотаного китайським дротом.
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01.12.2025 07:30 Відповісти
+8
А чого так не скрепно а імпортне? Своє рідне використовуйте, скоти.
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01.12.2025 07:48 Відповісти
+3
Дрот теж зажирно! Скотчу вистаче. Заодне й депіляція безкоштовна))
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01.12.2025 07:41 Відповісти
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Німецькі протези для козломордих - зажирно, вистачило б і корейського бамбука, примотаного китайським дротом.
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01.12.2025 07:30 Відповісти
Дрот теж зажирно! Скотчу вистаче. Заодне й депіляція безкоштовна))
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01.12.2025 07:41 Відповісти
Безкоштовну миттеву депіляцію каци щодня отримують від ЗСУ за передовими технологіями обсмалення тушок. ))
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01.12.2025 07:46 Відповісти
Блін, от нетреба про шашлики...
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01.12.2025 07:48 Відповісти
Ну, на такі шашлики зелену команду варто навіть не просто запросити, а загнати скопом.
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01.12.2025 07:53 Відповісти
Якщо тільки так)))
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01.12.2025 07:55 Відповісти
Нас би тоді одразу до ЄС прийняли, без варіантів. ))
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01.12.2025 07:57 Відповісти
Кожного дня бажаю "щастя та здоров'я" - путінгу, всім кацапам - а також тим, хто за зе! голосував..
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01.12.2025 08:10 Відповісти
тре нашим як ізраїльтяни з пейджерами зробити
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01.12.2025 09:37 Відповісти
Бажано на Великдень, зі святковим квестом -щоб яйця по кущах шукали. ))
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01.12.2025 10:08 Відповісти
А чого так не скрепно а імпортне? Своє рідне використовуйте, скоти.
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01.12.2025 07:48 Відповісти
без протезів ці недоістоти курвославні , славно плазували б...і можливо поступово пішли жити у воду... Дарвін не встиг дослідити еволюцію козлопиких
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01.12.2025 08:23 Відповісти
Коню зрозуміло, що частину протезів розбирають, а їхні чипи ідуть на зброю.
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01.12.2025 07:58 Відповісти
Купляють дорогий протез, щоб вийняти чіп)
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01.12.2025 08:09 Відповісти
Импортозамещение по протезам.
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01.12.2025 08:02 Відповісти
О Німеччина і ще на цьому заробить
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01.12.2025 08:12 Відповісти
недоістот путінських знову рятує Берлін і як дзвенять рупори курвославні -клятий Захід...компоненти для вбивства українців з клятого заходу...Високотехнологічні станки,які закупили під..аси майже 7 тис з Італії і Німечинни тільки за період 23-24 роки, теж з клятого заходу..
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01.12.2025 08:20 Відповісти
Лядь, козломорді, зрубайте вашу любиму березку, і привяжіть до кечі та шкандибайте по землі своїй мухосранській. Що стосується німчури, то їм пойух, що з екранів параші, пропогандисти типу солов'я, скоби та іншої наволочі погрожують стерти Берлін з лиця землі за підтримку України. Гроші не смердять, так, падлюки недолугі.
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01.12.2025 08:31 Відповісти
Москалям би ще для голови протези згодилися.
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01.12.2025 08:39 Відповісти
Бизнес прежде всего
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01.12.2025 09:36 Відповісти
А що дерев'яні "ноги" закінчилися на Роісє?
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01.12.2025 09:41 Відповісти
 
 