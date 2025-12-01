РУС
Россия наращивает импорт высокотехнологичных протезов, - DW

РФ наращивает импорт высокотехнологичных протезов из-за ранений на войне

Спрос на протезы в РФ увеличивается из-за ранений на фронте, а отечественное производство удовлетворяет лишь частично потребность - остальное поступает из Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Полномасштабное вторжение России в Украину - первый крупный конфликт в истории, в котором так широко применяются беспилотники. Одно из последствий - огромное количество тяжелых ранений среди военных с обеих сторон, а также среди мирных жителей. Нередко эти ранения требуют ампутации конечностей. Российских военных, которым понадобились искусственные руки и ноги, — десятки, а возможно, и сотни тысяч.

Россия активно наращивает производство протезов

Издание отмечает, что точное количество россиян, воюющих против Украины и потерявших на фронте руки или ноги, неизвестно.  Однако по данным российского Минтруда, в 2024 году граждане с инвалидностью получили 152,5 тысячи протезов, тогда как в 2023 году выдавали 99,2 тысячи, а до войны – около 80–90 тысяч в год.

По оценкам Международного института стратегических исследований, количество военных с ампутациями могло превышать 180 тысяч человек.

Российские компании активно наращивают производство протезов: продажи компании Steplife в 2022–2024 годах росли на 49% ежегодно. В то же время в сегменте высокотехнологичных протезов российские производители покрывают только половину спроса.

Немецкие производители протезов увеличили экспорт в РФ

DW отмечает, что значительную долю поставок протезов в Россию обеспечивает Германия. В 2024 году экспорт из ФРГ в товарной группе "Протезы и другие товары для протезирования" составил €47,8 млн, в физическом выражении — более 100 тонн, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. В 2025 году поставки протезов выросли до €53 млн за первые девять месяцев. В то же время экспорт зубных протезов в Россию упал более чем вдвое по сравнению с довоенным периодом.

Немецкие производители, в частности Ottobock, сталкиваются с критикой в отношении продаж в РФ. :

"Мы не те, кто делает российских солдат снова пригодными к войне. Наша продукция не для армии", — уверяет глава компании Оливер Якоби.

Отдел корпоративных коммуникаций Ottobock уточнил, что с начала войны компания сократила количество площадок в России с семи до четырех и работает исключительно с гражданским населением, одновременно открыв первую площадку в Украине.

Німецькі протези для козломордих - зажирно, вистачило б і корейського бамбука, примотаного китайським дротом.
показать весь комментарий
01.12.2025 07:30 Ответить
+7
А чого так не скрепно а імпортне? Своє рідне використовуйте, скоти.
показать весь комментарий
01.12.2025 07:48 Ответить
+3
Дрот теж зажирно! Скотчу вистаче. Заодне й депіляція безкоштовна))
показать весь комментарий
01.12.2025 07:41 Ответить
Німецькі протези для козломордих - зажирно, вистачило б і корейського бамбука, примотаного китайським дротом.
показать весь комментарий
01.12.2025 07:30 Ответить
Дрот теж зажирно! Скотчу вистаче. Заодне й депіляція безкоштовна))
показать весь комментарий
01.12.2025 07:41 Ответить
Безкоштовну миттеву депіляцію каци щодня отримують від ЗСУ за передовими технологіями обсмалення тушок. ))
показать весь комментарий
01.12.2025 07:46 Ответить
Блін, от нетреба про шашлики...
показать весь комментарий
01.12.2025 07:48 Ответить
Ну, на такі шашлики зелену команду варто навіть не просто запросити, а загнати скопом.
показать весь комментарий
01.12.2025 07:53 Ответить
Якщо тільки так)))
показать весь комментарий
01.12.2025 07:55 Ответить
Нас би тоді одразу до ЄС прийняли, без варіантів. ))
показать весь комментарий
01.12.2025 07:57 Ответить
Кожного дня бажаю "щастя та здоров'я" - путінгу, всім кацапам - а також тим, хто за зе! голосував..
показать весь комментарий
01.12.2025 08:10 Ответить
А чого так не скрепно а імпортне? Своє рідне використовуйте, скоти.
показать весь комментарий
01.12.2025 07:48 Ответить
без протезів ці недоістоти курвославні , славно плазували б...і можливо поступово пішли жити у воду... Дарвін не встиг дослідити еволюцію козлопиких
показать весь комментарий
01.12.2025 08:23 Ответить
Коню зрозуміло, що частину протезів розбирають, а їхні чипи ідуть на зброю.
показать весь комментарий
01.12.2025 07:58 Ответить
Купляють дорогий протез, щоб вийняти чіп)
показать весь комментарий
01.12.2025 08:09 Ответить
Импортозамещение по протезам.
показать весь комментарий
01.12.2025 08:02 Ответить
О Німеччина і ще на цьому заробить
показать весь комментарий
01.12.2025 08:12 Ответить
недоістот путінських знову рятує Берлін і як дзвенять рупори курвославні -клятий Захід...компоненти для вбивства українців з клятого заходу...Високотехнологічні станки,які закупили під..аси майже 7 тис з Італії і Німечинни тільки за період 23-24 роки, теж з клятого заходу..
показать весь комментарий
01.12.2025 08:20 Ответить
Лядь, козломорді, зрубайте вашу любиму березку, і привяжіть до кечі та шкандибайте по землі своїй мухосранській. Що стосується німчури, то їм пойух, що з екранів параші, пропогандисти типу солов'я, скоби та іншої наволочі погрожують стерти Берлін з лиця землі за підтримку України. Гроші не смердять, так, падлюки недолугі.
показать весь комментарий
01.12.2025 08:31 Ответить
Москалям би ще для голови протези згодилися.
показать весь комментарий
01.12.2025 08:39 Ответить
Бизнес прежде всего
показать весь комментарий
01.12.2025 09:36 Ответить
 
 