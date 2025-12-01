Россия наращивает импорт высокотехнологичных протезов, - DW

Спрос на протезы в РФ увеличивается из-за ранений на фронте, а отечественное производство удовлетворяет лишь частично потребность - остальное поступает из Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Полномасштабное вторжение России в Украину - первый крупный конфликт в истории, в котором так широко применяются беспилотники. Одно из последствий - огромное количество тяжелых ранений среди военных с обеих сторон, а также среди мирных жителей. Нередко эти ранения требуют ампутации конечностей. Российских военных, которым понадобились искусственные руки и ноги, — десятки, а возможно, и сотни тысяч.

Россия активно наращивает производство протезов

Издание отмечает, что точное количество россиян, воюющих против Украины и потерявших на фронте руки или ноги, неизвестно. Однако по данным российского Минтруда, в 2024 году граждане с инвалидностью получили 152,5 тысячи протезов, тогда как в 2023 году выдавали 99,2 тысячи, а до войны – около 80–90 тысяч в год.

По оценкам Международного института стратегических исследований, количество военных с ампутациями могло превышать 180 тысяч человек.

Российские компании активно наращивают производство протезов: продажи компании Steplife в 2022–2024 годах росли на 49% ежегодно. В то же время в сегменте высокотехнологичных протезов российские производители покрывают только половину спроса.

Также читайте: Рынок ритуальных услуг и протезирования стремительно вырос в России, - СВР

Немецкие производители протезов увеличили экспорт в РФ

DW отмечает, что значительную долю поставок протезов в Россию обеспечивает Германия. В 2024 году экспорт из ФРГ в товарной группе "Протезы и другие товары для протезирования" составил €47,8 млн, в физическом выражении — более 100 тонн, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. В 2025 году поставки протезов выросли до €53 млн за первые девять месяцев. В то же время экспорт зубных протезов в Россию упал более чем вдвое по сравнению с довоенным периодом.

Немецкие производители, в частности Ottobock, сталкиваются с критикой в отношении продаж в РФ. :

"Мы не те, кто делает российских солдат снова пригодными к войне. Наша продукция не для армии", — уверяет глава компании Оливер Якоби.

Отдел корпоративных коммуникаций Ottobock уточнил, что с начала войны компания сократила количество площадок в России с семи до четырех и работает исключительно с гражданским населением, одновременно открыв первую площадку в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Назад в СССР: Российским ученым запретили работать с иностранцами без контроля ФСБ