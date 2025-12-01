ЄС має негайно погодити багаторічне фінансування України, - Каллас

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз повинен якнайшвидше погодити стабільний механізм фінансування України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Надійне фінансування України є ключовим. У жовтні лідери ЄС погодилися щодо фінансування для України протягом наступних двох років. Міністри сьогодні наголосили, що ми маємо терміново погодити варіанти фінансування. Багаторічне фінансування стало б переломним моментом для оборони України", - наголосила Каллас.

Вона додала, що саме сила України визначатиме швидкість завершення війни. За її словами, чим швидше Путін зрозуміє, що не здатен перевершити ЄС у витривалості, тим швидше закінчиться війна.

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Вона зазначила, що Євросоюз уже надав Україні понад 187 млрд євро - більше, ніж будь-який інший партнер. "Чим сильніша Україна на полі бою, тим сильніша вона за столом переговорів", - сказала високопосадовиця.

Посилення обороноздатності України

Каллас також повідомила, що ЄС працює над розширенням двох своїх місій, спрямованих на посилення обороноздатності України, а також над залученням приватного капіталу до оборонної кооперації через Європейський інвестиційний банк. За її словами, спільне виробництво та інновації з Україною є "виграшною формулою" і для ЄС, і для Києва, адже український бойовий досвід необхідний європейській оборонній промисловості.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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