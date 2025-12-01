ЕС должен немедленно согласовать многолетнее финансирование Украины, - Каллас

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз должен как можно скорее согласовать стабильный механизм финансирования Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Надежное финансирование Украины является ключевым. В октябре лидеры ЕС согласовали финансирование для Украины в течение следующих двух лет. Министры сегодня подчеркнули, что мы должны срочно согласовать варианты финансирования. Многолетнее финансирование стало бы переломным моментом для обороны Украины", - подчеркнула Каллас.

Она добавила, что именно сила Украины будет определять скорость завершения войны. По ее словам, чем быстрее Путин поймет, что не способен превзойти ЕС в выносливости, тем быстрее закончится война.

Она отметила, что Евросоюз уже предоставил Украине более 187 млрд евро - больше, чем любой другой партнер. "Чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров", - сказала высокопоставленная чиновница.

Усиление обороноспособности Украины

Каллас также сообщила, что ЕС работает над расширением двух своих миссий, направленных на усиление обороноспособности Украины, а также над привлечением частного капитала к оборонной кооперации через Европейский инвестиционный банк. По ее словам, совместное производство и инновации с Украиной являются "выигрышной формулой" и для ЕС, и для Киева, ведь украинский боевой опыт необходим европейской оборонной промышленности.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласует предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

