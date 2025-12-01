Доходи світових виробників озброєнь зросли до рекордних $679 млрд, — SIPRI

Доходи 100 найбільших оборонних компаній світу від продажу зброї та військових послуг зросли на 5,9% у 2024 році, досягнувши приблизно 679 мільярдів доларів - найвищого показника за всю історію.

Про це йдеться у доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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Що стимулює зростання оборонного сектору

Як зазначає SIPRI, попит на зброю стимулювали насамперед війни в Україні та Секторі Гази, глобальна та регіональна геополітична напруженість, а також стабільне збільшення військових витрат.

Основна частина глобального зросту припадає на компанії в Європі та США, проте тренд спостерігався в усіх регіонах світу, за винятком Азії та Океанії.

Зростання доходів і нові замовлення спонукали багато збройових компаній розширити виробничі лінії, збільшити потужності й створити дочірні компанії, йдеться у доповіді.

В Європі триває переозброєння

Європа продовжує переозброюватися: сукупні доходи компаній зросли на 13% - до 151 мільярда доларів. Це зростання було пов'язане з попитом, спричиненим війною в Україні та загрозою з боку Росії, зазначають дослідники.

У відсотковому відношенні найбільше зросли доходи чеської компанії Czechoslovak Group - на 193%, досягнувши 3,6 мільярда доларів. За даними SIPRI, компанія отримала вигоду від "снарядної ініціативи" Чехії для України.

Чотири німецькі оборонні компанії - Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt і Diehl разом показали зростання доходів на 36%, досягнувши 14,9 мільярда доларів. Цьому сприяло зростання попиту на наземні системи протиповітряної оборони, боєприпаси та броньовану техніку через ймовірну загрозу з боку Росії.

Українська компанія "Українська оборонна промисловість" збільшила свої доходи від продажу озброєнь на 41% - до 3 мільярдів доларів.

"Європейські оборонні компанії інвестують у нові виробничі потужності, щоб задовольнити зростання попиту. Але постачання матеріалів може стати зростаючим викликом. Зокрема, залежність від критичних мінералів, ймовірно, ускладнить плани переозброєння Європи", - вважають у SIPRI.

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Доходи американських компаній зростають

Сукупний дохід американських оборонних компаній, які входять до топ-100, зріс у 2024 році на 3,8%, досягнувши 334 мільярдів доларів. Свої доходи від продажу озброєнь збільшили 30 з 39 компаній у рейтингу, серед них Lockheed Martin, Northrop Grumman та General Dynamics. До рейтингу SIPRI також вперше увійшла космічна компанія Ілона Маска SpaceX, посівши 77 місце. Її оборонні доходи більш ніж подвоїлися за рік - до 1,8 мільярда доларів.

Проте, як зазначається у доповіді, кілька найбільших виробників зброї США страждають від перевитрат бюджету, що впливає на планування поставок і розгортання нових систем озброєння та модернізації існуючих.

Компанії РФ збільшують доходи від продажу зброї, попри санкції

Дві російські компанії, які входять до топ-100 - "Ростех" та "Об’єднана суднобудівна корпорація" - збільшили свої сукупні доходи на 23%, до 31,2 мільярда доларів. Це сталося попри міжнародні санкції, які призвели до дефіту компонентів. Втрата доходів через падіння експорту зброї була компенсована внутрішнім попитом, зазначає SIPRI.

"Окрім санкцій, російські збройові компанії стикаються з нестачею кваліфікованої робочої сили. Це може уповільнити виробництво та обмежити інновації. Проте нам потрібно бути обережними, роблячи такі прогнози, оскільки російська оборонна промисловість виявилася стійкою під час війни в Україні, всупереч очікуванням", - коментують у SIPRI.

Доходи компаній на Близькому Сході зросли на 14 відсотків

До рейтингу увійшли дев'ять оборонних компаній, що базуються на Близькому Сході, їхній сукупний дохід від виробництва озброєнь склав 31 мільярд доларів. Доходи від виробництва озброєнь у регіоні зросли на 14%.

Три компанії Ізраїлю збільшили свій сукупний дохід на 16% - до 16,2 мільярда доларів.

До рейтингу також увійшли п'ять турецьких збройових компаній із сукупним доходом від продажу озброєння у розмірі 10,1 мільярда доларів, що на 11% більше, ніж у 2023 році.

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У Китаї доходи знизилися через корупцію

Азія та Океанія були єдиним регіоном світу, де у 2024 році спостерігалося загальне зниження доходів від продажу озброєнь - на 1,2%, до 130 мільярдів доларів.

Регіональне падіння було зумовлене сукупним десятивідсотковим зниженням доходів від продажу озброєнь серед восьми китайських компаній, пояснює SIPRI. Через низку звинувачень у корупції у сфері закупівель озброєнь у Китаї у 2024 році було відкладено або скасовано великі контракти на постачання озброєнь.

Натомість, доходи від продажу озброєнь серед японських та південнокорейських компаній, що входять до топ-100, продовжували зростати на тлі сильного європейського та внутрішнього попиту.