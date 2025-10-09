УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10308 відвідувачів онлайн
Новини Оборонно-промисловий комплекс України Виробництво дронів Виробництво зброї
1 558 15

Завод Bayraktar у Києві будуватимуть, попри удари РФ

У Києві продовжують будувати завод Bayraktar попри російські удари

Будівництво заводу Bayraktar з виробництва безпілотників Baykar в Україні триватиме, попри обстріли з боку російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор компанії Халюк Байрактар в інтерв’ю агентству Укрінформ.

У ніч проти 29 серпня російська армія вже вчетверте за останні пів року завдала удару по об’єкту компанії Baykar у Києві. Попри це, турецька сторона запевнила, що не відмовиться від планів завершити будівництво підприємства.

Читайте: Україна разом з Євросоюзом у 2026 році досягне рівня виробництва артилерійських пострілів, рівного виробництву РФ, - Зеленський

"Ця атака ще раз показала, з якою жорстокістю українці стикаються щодня. Залізо й бетон можна відновити, але не зламати нашу волю. Жодна ракета не здатна зашкодити дружбі між нашими народами", — наголосив Байрактар.

За його словами, після оцінювання збитків будівництво триває у запланованому режимі. Компанія розглядає проєкт як стратегічний крок у розвитку українсько-турецької співпраці в оборонній сфері.

Читайте також: Україна виробляє близько третини від необхідної кількості зброї, - Шмигаль

Раніше ми повідомляли, що Україна знову почала використовувати дрони Bayraktar у бойових діях з РФ. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

завод (1078) будівництво (3093) Туреччина (3696) дрони (5964) Байрактар (193)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Схоже турки таки допетрали як можна на нехитрій схемі "гроші - будівництво - приліт - списання" рубати купу бабла.
показати весь коментар
09.10.2025 19:15 Відповісти
+6
А навіщо ?! Щоб кацапи знову туди вдарили ?
показати весь коментар
09.10.2025 19:10 Відповісти
+6
Так казали ж шо Байрактари вже не актуальні Тепер шо, знову актуальні?
показати весь коментар
09.10.2025 19:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хіба обов'язково писати, що будують в Києві?
показати весь коментар
09.10.2025 19:06 Відповісти
Ви справді вважаєте, що рашисти без цієї інформації нічого не знають? У нас ждунів - хоч греблю гати.
показати весь коментар
09.10.2025 20:24 Відповісти
Хосподи, ну дети малые, чи не секрет.
Не в Киеве, а в южном направлении от Киева. Купите билет на автобус №..., и просто проедьте до конечной. На пол дороги бабки (старые женщины) будут возле "Байрактара" просить остановить.
показати весь коментар
09.10.2025 20:46 Відповісти
А навіщо ?! Щоб кацапи знову туди вдарили ?
показати весь коментар
09.10.2025 19:10 Відповісти
Схоже турки таки допетрали як можна на нехитрій схемі "гроші - будівництво - приліт - списання" рубати купу бабла.
показати весь коментар
09.10.2025 19:15 Відповісти
Ну якщо це макет-обманка (наче як надувна війскова техніка), то нехай
показати весь коментар
09.10.2025 19:16 Відповісти
Чого в себе не будують????
показати весь коментар
09.10.2025 19:18 Відповісти
Бабло наші ліпше знають як швидко списати
показати весь коментар
09.10.2025 19:33 Відповісти
Разом з турками пиляють???
показати весь коментар
09.10.2025 20:02 Відповісти
Так казали ж шо Байрактари вже не актуальні Тепер шо, знову актуальні?
показати весь коментар
09.10.2025 19:19 Відповісти
Як ударний на "кожен день" - НІ. Як розвідник - ОК.
показати весь коментар
09.10.2025 19:51 Відповісти
Якась нісенитниця
показати весь коментар
09.10.2025 19:25 Відповісти
Це точно вирішили заставити ху...ло бомбити Київ, тільки не зрозуміло списати бабло з дорог, чи завода. А людей не жалко. Якби був мозок, то не варто було про це розповідати да і будівництво вести таємно і далеко від ху.... лостану
показати весь коментар
09.10.2025 19:32 Відповісти
пропущено слово "підземний"
показати весь коментар
09.10.2025 19:51 Відповісти
Ердоган напевно домовився з пуйлом, нагадавши про збитий літак і протоки під своїм контролем
показати весь коментар
09.10.2025 19:55 Відповісти
 
 