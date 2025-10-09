Завод Bayraktar у Києві будуватимуть, попри удари РФ

Будівництво заводу Bayraktar з виробництва безпілотників Baykar в Україні триватиме, попри обстріли з боку російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор компанії Халюк Байрактар в інтерв’ю агентству Укрінформ.

У ніч проти 29 серпня російська армія вже вчетверте за останні пів року завдала удару по об’єкту компанії Baykar у Києві. Попри це, турецька сторона запевнила, що не відмовиться від планів завершити будівництво підприємства.

"Ця атака ще раз показала, з якою жорстокістю українці стикаються щодня. Залізо й бетон можна відновити, але не зламати нашу волю. Жодна ракета не здатна зашкодити дружбі між нашими народами", — наголосив Байрактар.

За його словами, після оцінювання збитків будівництво триває у запланованому режимі. Компанія розглядає проєкт як стратегічний крок у розвитку українсько-турецької співпраці в оборонній сфері.

Раніше ми повідомляли, що Україна знову почала використовувати дрони Bayraktar у бойових діях з РФ.

