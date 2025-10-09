РУС
Завод Bayraktar в Киеве будут строить, несмотря на удары РФ

В Киеве продолжают строить завод Bayraktar несмотря на российские удары

Строительство завода Bayraktar по производству беспилотников Baykar в Украине будет продолжаться, несмотря на обстрелы со стороны российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор компании Халюк Байрактар в интервью агентству Укринформ.

В ночь на 29 августа российская армия уже в четвертый раз за последние полгода нанесла удар по объекту компании Baykar в Киеве. Несмотря на это, турецкая сторона заверила, что не откажется от планов завершить строительство предприятия.

"Эта атака еще раз показала, с какой жестокостью украинцы сталкиваются ежедневно. Железо и бетон можно восстановить, но не сломать нашу волю. Ни одна ракета не способна повредить дружбе между нашими народами", - подчеркнул Байрактар.

По его словам, после оценки ущерба строительство продолжается в запланированном режиме. Компания рассматривает проект как стратегический шаг в развитии украинско-турецкого сотрудничества в оборонной сфере.

+10
Схоже турки таки допетрали як можна на нехитрій схемі "гроші - будівництво - приліт - списання" рубати купу бабла.
09.10.2025 19:15 Ответить
+6
А навіщо ?! Щоб кацапи знову туди вдарили ?
09.10.2025 19:10 Ответить
+5
Хіба обов'язково писати, що будують в Києві?
09.10.2025 19:06 Ответить
Ну якщо це макет-обманка (наче як надувна війскова техніка), то нехай
09.10.2025 19:16 Ответить
Чого в себе не будують????
09.10.2025 19:18 Ответить
Бабло наші ліпше знають як швидко списати
09.10.2025 19:33 Ответить
Разом з турками пиляють???
09.10.2025 20:02 Ответить
Так казали ж шо Байрактари вже не актуальні Тепер шо, знову актуальні?
09.10.2025 19:19 Ответить
Як ударний на "кожен день" - НІ. Як розвідник - ОК.
09.10.2025 19:51 Ответить
Якась нісенитниця
09.10.2025 19:25 Ответить
Це точно вирішили заставити ху...ло бомбити Київ, тільки не зрозуміло списати бабло з дорог, чи завода. А людей не жалко. Якби був мозок, то не варто було про це розповідати да і будівництво вести таємно і далеко від ху.... лостану
09.10.2025 19:32 Ответить
пропущено слово "підземний"
09.10.2025 19:51 Ответить
Ердоган напевно домовився з пуйлом, нагадавши про збитий літак і протоки під своїм контролем
09.10.2025 19:55 Ответить
 
 