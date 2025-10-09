Завод Bayraktar в Киеве будут строить, несмотря на удары РФ
Строительство завода Bayraktar по производству беспилотников Baykar в Украине будет продолжаться, несмотря на обстрелы со стороны российских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор компании Халюк Байрактар в интервью агентству Укринформ.
В ночь на 29 августа российская армия уже в четвертый раз за последние полгода нанесла удар по объекту компании Baykar в Киеве. Несмотря на это, турецкая сторона заверила, что не откажется от планов завершить строительство предприятия.
"Эта атака еще раз показала, с какой жестокостью украинцы сталкиваются ежедневно. Железо и бетон можно восстановить, но не сломать нашу волю. Ни одна ракета не способна повредить дружбе между нашими народами", - подчеркнул Байрактар.
По его словам, после оценки ущерба строительство продолжается в запланированном режиме. Компания рассматривает проект как стратегический шаг в развитии украинско-турецкого сотрудничества в оборонной сфере.
Ранее мы сообщали, что Украина снова начала использовать дроны Bayraktar в боевых действиях с РФ.
