Завод Bayraktar в Киеве будут строить, несмотря на удары РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор компании Халюк Байрактар в интервью агентству Укринформ.

В ночь на 29 августа российская армия уже в четвертый раз за последние полгода нанесла удар по объекту компании Baykar в Киеве. Несмотря на это, турецкая сторона заверила, что не откажется от планов завершить строительство предприятия.

"Эта атака еще раз показала, с какой жестокостью украинцы сталкиваются ежедневно. Железо и бетон можно восстановить, но не сломать нашу волю. Ни одна ракета не способна повредить дружбе между нашими народами", - подчеркнул Байрактар.

По его словам, после оценки ущерба строительство продолжается в запланированном режиме. Компания рассматривает проект как стратегический шаг в развитии украинско-турецкого сотрудничества в оборонной сфере.

