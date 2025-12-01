Доходы мировых производителей вооружений выросли до рекордных $679 млрд, - SIPRI

Доходы 100 крупнейших оборонных компаний мира от продажи оружия и военных услуг выросли на 5,9% в 2024 году, достигнув примерно 679 миллиардов долларов - самого высокого показателя за всю историю.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что стимулирует рост оборонного сектора

Как отмечает SIPRI, спрос на оружие стимулировали прежде всего войны в Украине и Секторе Газа, глобальная и региональная геополитическая напряженность, а также стабильное увеличение военных расходов.

Основная часть глобального роста приходится на компании в Европе и США, однако тренд наблюдался во всех регионах мира, за исключением Азии и Океании.

Рост доходов и новые заказы побудили многие оружейные компании расширить производственные линии, увеличить мощности и создать дочерние компании, говорится в докладе.

В Европе продолжается перевооружение

Европа продолжает перевооружаться: совокупные доходы компаний выросли на 13% - до 151 миллиарда долларов. Этот рост был связан со спросом, вызванным войной в Украине и угрозой со стороны России, отмечают исследователи.

В процентном отношении больше всего выросли доходы чешской компании Czechoslovak Group - на 193%, достигнув 3,6 миллиарда долларов. По данным SIPRI, компания получила выгоду от "снарядной инициативы" Чехии для Украины.

Четыре немецкие оборонные компании - Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt и Diehl вместе показали рост доходов на 36%, достигнув 14,9 миллиарда долларов. Этому способствовал рост спроса на наземные системы противовоздушной обороны, боеприпасы и бронированную технику из-за вероятной угрозы со стороны России.

Украинская компания "Украинская оборонная промышленность" увеличила свои доходы от продажи вооружений на 41% - до 3 миллиардов долларов.

"Европейские оборонные компании инвестируют в новые производственные мощности, чтобы удовлетворить рост спроса. Но поставки материалов могут стать растущим вызовом. В частности, зависимость от критических минералов, вероятно, осложнит планы перевооружения Европы", - считают в SIPRI.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завод Bayraktar в Киеве будут строить, несмотря на удары РФ

Доходы американских компаний растут

Совокупный доход американских оборонных компаний, входящих в топ-100, вырос в 2024 году на 3,8%, достигнув 334 миллиардов долларов. Свои доходы от продажи вооружений увеличили 30 из 39 компаний в рейтинге, среди них Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics. В рейтинг SIPRI также впервые вошла космическая компания Илона Маска SpaceX, заняв 77 место. Ее оборонные доходы более чем удвоились за год - до 1,8 миллиарда долларов.

Однако, как отмечается в докладе, несколько крупнейших производителей оружия США страдают от перерасхода бюджета, что влияет на планирование поставок и развертывание новых систем вооружения и модернизацию существующих.

Компании РФ увеличивают доходы от продажи оружия, несмотря на санкции

Две российские компании, входящие в топ-100 - "Ростех" и "Объединенная судостроительная корпорация" - увеличили свои совокупные доходы на 23%, до 31,2 миллиарда долларов. Это произошло несмотря на международные санкции, которые привели к дефициту компонентов. Потеря доходов из-за падения экспорта оружия была компенсирована внутренним спросом, отмечает SIPRI.

"Помимо санкций, российские оружейные компании сталкиваются с нехваткой квалифицированной рабочей силы. Это может замедлить производство и ограничить инновации. Однако нам нужно быть осторожными, делая такие прогнозы, поскольку российская оборонная промышленность оказалась устойчивой во время войны в Украине, вопреки ожиданиям", - комментируют в SIPRI.

Доходы компаний на Ближнем Востоке выросли на 14 процентов

В рейтинг вошли девять оборонных компаний, базирующихся на Ближнем Востоке, их совокупный доход от производства вооружений составил 31 миллиард долларов. Доходы от производства вооружений в регионе выросли на 14%.

Три компании Израиля увеличили свой совокупный доход на 16% - до 16,2 миллиарда долларов.

В рейтинг также вошли пять турецких оружейных компаний с совокупным доходом от продажи вооружений в размере 10,1 миллиарда долларов, что на 11% больше, чем в 2023 году.

Читайте также: Украина - четвертая в мире по импорту вооружений, - SIPRI

В Китае доходы снизились из-за коррупции

Азия и Океания были единственным регионом мира, где в 2024 году наблюдалось общее снижение доходов от продажи вооружений - на 1,2%, до 130 миллиардов долларов.

Региональное падение было обусловлено совокупным десятипроцентным снижением доходов от продажи вооружений среди восьми китайских компаний, объясняет SIPRI. Из-за ряда обвинений в коррупции в сфере закупок вооружений в Китае в 2024 году были отложены или отменены крупные контракты на поставку вооружений.

В то же время доходы от продажи вооружений среди японских и южнокорейских компаний, входящих в топ-100, продолжали расти на фоне сильного европейского и внутреннего спроса.