Росія скинула майже 44 тисячі КАБів по Україні за 11 місяців 2025 року, - Міноборони

За січень-листопад 2025 року по позиціях Сил оборони України та прифронтових містах зафіксовано майже 44 тисячі керованих авіаційних бомб.

Про це повідомляє Міністерство оборони з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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"За 11 місяців росія скинула майже 44 000 КАБів. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російська армія скинула на позиції Сил оборони та прифронтові міста понад 3 500 керованих авіаційних бомб (КАБ)", - йдеться у повідомленні.

Найгарячішим місяцем став жовтень 2025 року - зафіксовано 5 328 керованих авіабомб. У Міноборони зазначили, що цього року Росія суттєво посилила повітряний терор.

Для порівняння, протягом 2024 року російська авіація скинула майже 40 тисяч КАБів - у середньому 109 на добу. За 11 місяців 2025 року ця цифра зросла до майже 44 тисяч, тобто близько 130 бомб щодня.

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