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Новини Обстріли КАБами
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Росія скинула майже 44 тисячі КАБів по Україні за 11 місяців 2025 року, - Міноборони

КАБ

За січень-листопад 2025 року по позиціях Сил оборони України та прифронтових містах зафіксовано майже 44 тисячі керованих авіаційних бомб.

Про це повідомляє Міністерство оборони з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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"За 11 місяців росія скинула майже 44 000 КАБів. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російська армія скинула на позиції Сил оборони та прифронтові міста понад 3 500 керованих авіаційних бомб (КАБ)", - йдеться у повідомленні.

Найгарячішим місяцем став жовтень 2025 року - зафіксовано 5 328 керованих авіабомб. У Міноборони зазначили, що цього року Росія суттєво посилила повітряний терор.

Для порівняння, протягом 2024 року російська авіація скинула майже 40 тисяч КАБів - у середньому 109 на добу. За 11 місяців 2025 року ця цифра зросла до майже 44 тисяч, тобто близько 130 бомб щодня.

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Міноборони (7877) КАБ (550) війна в Україні (8520)
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Топ коментарі
+5
А скільки скинула Україна? Сказали А так скажіть і Б
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02.12.2025 13:59 Відповісти
+4
Присягу Україні дава зеленский а не Захід. До гниди нема питань - замість ракет будував шляхи, а винуватець Захід. Вам ще захід вже відмовив давати 140 млрд. Вийьо....тесь і далі з своїм зеленским.
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02.12.2025 13:00 Відповісти
+3
при тому каби летять безкарно, Захід нам не дає далекобійних засобів, щоб знищувати авіацію носії кабів, а потім дивуються чому українці втрачають територію...
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02.12.2025 12:52 Відповісти
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при тому каби летять безкарно, Захід нам не дає далекобійних засобів, щоб знищувати авіацію носії кабів, а потім дивуються чому українці втрачають територію...
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02.12.2025 12:52 Відповісти
Присягу Україні дава зеленский а не Захід. До гниди нема питань - замість ракет будував шляхи, а винуватець Захід. Вам ще захід вже відмовив давати 140 млрд. Вийьо....тесь і далі з своїм зеленским.
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02.12.2025 13:00 Відповісти
Західна політика щодо війни в Україні за останні три роки, Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в москві...
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
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02.12.2025 13:47 Відповісти
ти впевнений що вони дивуються а не радіють?
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02.12.2025 13:58 Відповісти
І нікому в голову не приходить зруйнувати заводи які виробляють вибухівку?!?!?!
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02.12.2025 12:58 Відповісти
Чим, гундосиками пересидента?
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02.12.2025 13:00 Відповісти
Росія це країну- терлрист. Не буде їм прощення ніколи.
Таку саму кількість відосів скинув на голови обездоленим українців Зеленський. Ось це все, на що він спроможний.
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02.12.2025 13:00 Відповісти
Зате нам не дають потрібних ракет повітря-повітря щоб збивати носіїв КАБів. Або дальнобійних ракет щоб знищувати рашистські заводи і склади зі зброєю. Зате всі хочуть вдарити Україну як осла по носі або змусити до капітуляції через біль. Потрібно нам вже перестати з себе корчити пухнасту тваринку яку всім хочеться вдарити і відрощувати зуби і кігті. Бо інакше в цьому брехливому світі порвуть
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02.12.2025 13:14 Відповісти
Так виробляйте свої КАБи і ракети для враження ворожих. Виробляйте українські ракети, якими можна бити по ворогу в глибину Росії в по окупованих територіях, хто заважає? До 2019 року в нас були вже свої ракети і потрібно було нарощувати їх випуск, в не знищувати.
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02.12.2025 14:17 Відповісти
Що ти несеш? Де це в нас були ракети до 2019? Чи в тебе шизофренія
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02.12.2025 14:20 Відповісти
У вас зелених є тільки віртуальна ''Фламінго'' і невидима ракета, яку не можуть перехопити ''Міндіч''. А до кінця 2019 року Україна мала крилату ракету ''Нептун'', балістичні ''Вільху'' різних модифікацій і ''Грім 2-Сапсан''. Я не пишу про інші, які також були. Скоріше всього шизофренія у тебе. Користуйся Гуглом, якщо нічого не знав, а не марафоном.
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02.12.2025 17:32 Відповісти
Йди випий ліки придурку. Ракети воно бачило. Де ти бачило? На картинках і в мультиках яких )(уйло малювало?
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02.12.2025 17:46 Відповісти
Мабуть треба повернути, а то якось не зручно, не можемо кабамі, тоді ракетами або дронами
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02.12.2025 13:28 Відповісти
А скільки скинула Україна? Сказали А так скажіть і Б
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02.12.2025 13:59 Відповісти
Україна скинула тисячі відосів на і так пошкоджені у 2019 році мізки українців. Українці вибрали того, хто може виробляти брехливі відоси, а не того, хто міг виробляти ракети. Якраз того вони обплювпли, оббрехали і жадали його посадці.
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02.12.2025 14:20 Відповісти
Копай глибше, українці вибрали не тих ще в 1918 році.
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02.12.2025 16:12 Відповісти
 
 