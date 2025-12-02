Росія скинула майже 44 тисячі КАБів по Україні за 11 місяців 2025 року, - Міноборони
За січень-листопад 2025 року по позиціях Сил оборони України та прифронтових містах зафіксовано майже 44 тисячі керованих авіаційних бомб.
Про це повідомляє Міністерство оборони з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"За 11 місяців росія скинула майже 44 000 КАБів. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російська армія скинула на позиції Сил оборони та прифронтові міста понад 3 500 керованих авіаційних бомб (КАБ)", - йдеться у повідомленні.
Найгарячішим місяцем став жовтень 2025 року - зафіксовано 5 328 керованих авіабомб. У Міноборони зазначили, що цього року Росія суттєво посилила повітряний терор.
Для порівняння, протягом 2024 року російська авіація скинула майже 40 тисяч КАБів - у середньому 109 на добу. За 11 місяців 2025 року ця цифра зросла до майже 44 тисяч, тобто близько 130 бомб щодня.
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