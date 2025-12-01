УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10368 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
808 6

З початку 2025 року армія РФ втратила понад 383 000 солдатів, - Міноборони

Поранені росіяни повертаються на фронт

Безповоротні та санітарні втрати російської армії у війні проти України в особовому складі, озброєнні та військовій техніці продовжують зростати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони.

Втрати в особовому складі

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у листопаді наші воїни "відмінусували" 31 190 окупантів.

З початку 2025 року армія РФ втратила понад 383 000 солдатів. Умовно це дорівнює чисельності 32 дивізій — тобто близько трьох дивізій щомісяця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український наземний дрон з кулеметом "Browning M2" розніс броню МТ-ЛБ окупантів. ВIДЕО

Втрати в озброєнні та техніці

Також ворог зазнав відчутних втрат в озброєнні та техніці. Протягом листопада українські воїни уразили і знищили:

  • 617 артилерійських систем;
  • понад 70 танків;
  • 157 бойових броньованих машин;
  • понад 2 400 одиниць автотранспорту.

Також дивіться: Російський "прапороносець" із відірваними ногами: бійці 57-ї бригади ліквідували окупанта. ВIДЕО 18+

Автор: 

Міноборони (7877) росія (70423) втрати (4694)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
отже, щонайменше 100 тис. (мінімум 25% від загальних втрат) - ліквідовано !

це - щонайменше
а може й 150 тис.

.
показати весь коментар
01.12.2025 18:25 Відповісти
Думаю, що при таких втратах НАТО вже давно б капітулювало.
показати весь коментар
01.12.2025 18:25 Відповісти
НАТО це цивілізація , а московія була і є скотомогильним комбінатом ...
різні цінності
***** за 12 років аже порізав 1.5 млн московитів а їм все одно жодного невдоволення не від кого , просто вдумайтесь що це за бісове утворення виродків
показати весь коментар
01.12.2025 18:33 Відповісти
Міністерство оборони знає все про втрати к@ц@пів, але коли мова заходить про втрати українських військових, то в них язик 👅 в дупу завжди засунутий.
Скільки забрала життів українських військових "Фортеця Бахмут"?
Які досягнення принесла?
Спойлер-Ніяких!
Які втрати ЗСУ в живій силі та техніці, під час Сирсько-Зеленської "Курської авантюри"?
Що здобули в результаті?
Спойлер-Нічого!
К@ц@пи частково зайшли на Сумщину!
На сході оборона просіла, бо кращі підрозділи були задіяні в "Курській авантюрі".
І все державна таємниця!?
Як зручно.
ТЦК ще наловлять "піхотинців" з тих, хто ще залишився.
Головне розповідати, що в нас все чудово, щоб можна було ще 10 років папірці перекладати в кабінеті.
Звикли власні про🤬би людськими тілами затикати, щоб потім 🤡 з серйозним Є-бальником медальки та ордени роздавав родинам загиблих.
показати весь коментар
01.12.2025 19:27 Відповісти
Якщо переплив Тису, то засунь свого язика у дупу і мовчи у ганчірочку.
показати весь коментар
01.12.2025 22:23 Відповісти
Три мільона пиши !!
Чого його жаліть! Марафон все стерпить
показати весь коментар
01.12.2025 22:29 Відповісти
 
 