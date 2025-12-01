З початку 2025 року армія РФ втратила понад 383 000 солдатів, - Міноборони

Безповоротні та санітарні втрати російської армії у війні проти України в особовому складі, озброєнні та військовій техніці продовжують зростати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони.

Втрати в особовому складі

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у листопаді наші воїни "відмінусували" 31 190 окупантів.

З початку 2025 року армія РФ втратила понад 383 000 солдатів. Умовно це дорівнює чисельності 32 дивізій — тобто близько трьох дивізій щомісяця.

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Втрати в озброєнні та техніці

Також ворог зазнав відчутних втрат в озброєнні та техніці. Протягом листопада українські воїни уразили і знищили:

617 артилерійських систем;

понад 70 танків;

157 бойових броньованих машин;

понад 2 400 одиниць автотранспорту.

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