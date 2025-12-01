З початку 2025 року армія РФ втратила понад 383 000 солдатів, - Міноборони
Безповоротні та санітарні втрати російської армії у війні проти України в особовому складі, озброєнні та військовій техніці продовжують зростати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міноборони.
Втрати в особовому складі
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у листопаді наші воїни "відмінусували" 31 190 окупантів.
З початку 2025 року армія РФ втратила понад 383 000 солдатів. Умовно це дорівнює чисельності 32 дивізій — тобто близько трьох дивізій щомісяця.
Втрати в озброєнні та техніці
Також ворог зазнав відчутних втрат в озброєнні та техніці. Протягом листопада українські воїни уразили і знищили:
- 617 артилерійських систем;
- понад 70 танків;
- 157 бойових броньованих машин;
- понад 2 400 одиниць автотранспорту.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це - щонайменше
а може й 150 тис.
.
різні цінності
***** за 12 років аже порізав 1.5 млн московитів а їм все одно жодного невдоволення не від кого , просто вдумайтесь що це за бісове утворення виродків
Скільки забрала життів українських військових "Фортеця Бахмут"?
Які досягнення принесла?
Спойлер-Ніяких!
Які втрати ЗСУ в живій силі та техніці, під час
Сирсько-Зеленської"Курської авантюри"?
Що здобули в результаті?
Спойлер-Нічого!
К@ц@пи частково зайшли на Сумщину!
На сході оборона просіла, бо кращі підрозділи були задіяні в "Курській авантюрі".
І все державна таємниця!?
Як зручно.
ТЦК ще наловлять "піхотинців" з тих, хто ще залишився.
Головне розповідати, що в нас все чудово, щоб можна було ще 10 років папірці перекладати в кабінеті.
Звикли власні про🤬би людськими тілами затикати, щоб потім 🤡 з серйозним Є-бальником медальки та ордени роздавав родинам загиблих.
Чого його жаліть! Марафон все стерпить