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Новини Відео Знищення російської техніки
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Український наземний дрон з кулеметом "Browning M2" розніс броню МТ-ЛБ окупантів. ВIДЕО

Український боєць уночі під час тестування наземного робота помітив на дорозі ворожу МТ-ЛБ та відкрив по ній вогонь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на дроні був встановлений кулемет "Browning M2", який успішно пробив броню російської техніки кулями калібру 12,7 мм.

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Відео бійці оприлюднили у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що українські дронарі 412-го полку "Nemesis" ліквідували 12 окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО знищили дрон-"ждун", який готувався атакувати їхній багі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

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знищення (10340) ЗСУ (8826) дрони (8433) НРК наземний роботизований комплекс (139)
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Топ коментарі
+16
Якась дурня, замаскована гілками, проїхала повз стріляючого дрона, і поїхала собі далі, та так швидко, що дрон після розвороту не зміг її знайти.
Може я щось не те бачу?
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01.12.2025 16:59 Відповісти
+12
коробка спокійно поїхала далі і зникла з обзору камери. хто кого розніс ?!
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01.12.2025 17:00 Відповісти
+8
миллионы потрачены на РНК оружие, брони, разработки, вместо копеечного минирования...
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01.12.2025 17:03 Відповісти
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розніс броню?
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01.12.2025 16:37 Відповісти
зробив друшляк
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01.12.2025 16:38 Відповісти
Не краще було б, якби дрон один раз вистрілив з РПГ?
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02.12.2025 00:15 Відповісти
Это какой-то терминатор.
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01.12.2025 16:38 Відповісти
У МТ-ЛБ товщина бортової броні - 7 мм. Тому ефективно може протистоять кулям калібру 7,62..
А "Браунінг" має калібр 12,7 мм.
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01.12.2025 17:00 Відповісти
виплата за смерть Воїна ЗСУ - 15 млн. грн.

скільки таких дронів можна зробити за ці гроші і найважливіше !!! зберігти життя Українських Воїнів

була б лише політична воля - читайте статтю Головнокомандуючого Залужного в Ліга нет.
в ній все написано !

.
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01.12.2025 16:55 Відповісти
наразі ЗЄльона "політична воля" творить фламінги за міліарди доларів

.
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01.12.2025 16:56 Відповісти
Залужний нічого не сказав про використання дронів замість людей, проте він сказав слово мобілізація 4 рази, а дрони НУЛЬ разів. Він - черговий дурний совок, який не здатен ефективно керувати у війні дронів! "Баби ісчо нарожаюд!"
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02.12.2025 03:48 Відповісти
Якась дурня, замаскована гілками, проїхала повз стріляючого дрона, і поїхала собі далі, та так швидко, що дрон після розвороту не зміг її знайти.
Може я щось не те бачу?
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01.12.2025 16:59 Відповісти
Все Ви правильно бачите. Але ж який патріотичний і надихаючий заголовок статті!!!
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01.12.2025 17:13 Відповісти
ти просто дуже далеко, тому не можеш бачити
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02.12.2025 08:44 Відповісти
коробка спокійно поїхала далі і зникла з обзору камери. хто кого розніс ?!
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01.12.2025 17:00 Відповісти
Воно-то ніби так, але ж ми не знаємо що творилось всередині мотолиги. Може водій й живий, двигун працює, а решта, хто знаходився там, хз?
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02.12.2025 07:47 Відповісти
миллионы потрачены на РНК оружие, брони, разработки, вместо копеечного минирования...
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01.12.2025 17:03 Відповісти
А дешёвый ПНВ+дешёвый ИК-прожектор можно заменить чем-то более качественным? По этой подсветке в тепловизоре он как новогодняя ёлка светится.
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01.12.2025 17:09 Відповісти
Тупа реклама дорогого і непотрібного НРК.Калібр 12,7 зробив би решето з цієї ********,а вона проїхала на повному ходу,ще й обережно щоб не зачепити НРК.Невже хтось вірить що водій ворожої бронемашини обережно б обїхав якусь хрень що стріляла в по них?
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01.12.2025 19:00 Відповісти
це дурня якась
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02.12.2025 05:50 Відповісти
 
 