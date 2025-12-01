Український наземний дрон з кулеметом "Browning M2" розніс броню МТ-ЛБ окупантів. ВIДЕО
Український боєць уночі під час тестування наземного робота помітив на дорозі ворожу МТ-ЛБ та відкрив по ній вогонь.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на дроні був встановлений кулемет "Browning M2", який успішно пробив броню російської техніки кулями калібру 12,7 мм.
Відео бійці оприлюднили у соцмережах.
Раніше повідомлялося, що українські дронарі 412-го полку "Nemesis" ліквідували 12 окупантів.
Топ коментарі
+16 Only
показати весь коментар01.12.2025 16:59 Відповісти Посилання
+12 Олег Громико
показати весь коментар01.12.2025 17:00 Відповісти Посилання
+8 Bander UA
показати весь коментар01.12.2025 17:03 Відповісти Посилання
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А "Браунінг" має калібр 12,7 мм.
скільки таких дронів можна зробити за ці гроші і найважливіше !!! зберігти життя Українських Воїнів
була б лише політична воля - читайте статтю Головнокомандуючого Залужного в Ліга нет.
в ній все написано !
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Може я щось не те бачу?