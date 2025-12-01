Український наземний дрон з кулеметом "Browning M2" розніс броню МТ-ЛБ окупантів. ВIДЕО

Український боєць уночі під час тестування наземного робота помітив на дорозі ворожу МТ-ЛБ та відкрив по ній вогонь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на дроні був встановлений кулемет "Browning M2", який успішно пробив броню російської техніки кулями калібру 12,7 мм.

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Відео бійці оприлюднили у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що українські дронарі 412-го полку "Nemesis" ліквідували 12 окупантів.

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