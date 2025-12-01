Украинский наземный дрон с пулеметом "Browning M2" разнес броню МТ-ЛБ оккупантов. ВИДЕО

Украинский боец ночью во время тестирования наземного робота заметил на дороге вражескую МТ-ЛБ и открыл по ней огонь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на дроне был установлен пулемет "Browning M2", который успешно пробил броню российской техники пулями калибра 12,7 мм.

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Видео бойцы обнародовали в соцсетях.

Ранее сообщалось, что украинские операторы дронов 412-го полка "Nemesis" ликвидировали 12 оккупантов.

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