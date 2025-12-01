Украинский наземный дрон с пулеметом "Browning M2" разнес броню МТ-ЛБ оккупантов. ВИДЕО
Украинский боец ночью во время тестирования наземного робота заметил на дороге вражескую МТ-ЛБ и открыл по ней огонь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на дроне был установлен пулемет "Browning M2", который успешно пробил броню российской техники пулями калибра 12,7 мм.
Видео бойцы обнародовали в соцсетях.
Ранее сообщалось, что украинские операторы дронов 412-го полка "Nemesis" ликвидировали 12 оккупантов.
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+16 Only
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+12 Олег Громико
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+8 Bander UA
показать весь комментарий01.12.2025 17:03 Ответить Ссылка
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А "Браунінг" має калібр 12,7 мм.
скільки таких дронів можна зробити за ці гроші і найважливіше !!! зберігти життя Українських Воїнів
була б лише політична воля - читайте статтю Головнокомандуючого Залужного в Ліга нет.
в ній все написано !
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Може я щось не те бачу?