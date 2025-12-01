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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Украинский наземный дрон с пулеметом "Browning M2" разнес броню МТ-ЛБ оккупантов. ВИДЕО

Украинский боец ночью во время тестирования наземного робота заметил на дороге вражескую МТ-ЛБ и открыл по ней огонь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на дроне был установлен пулемет "Browning M2", который успешно пробил броню российской техники пулями калибра 12,7 мм.

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Видео бойцы обнародовали в соцсетях.

Ранее сообщалось, что украинские операторы дронов 412-го полка "Nemesis" ликвидировали 12 оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ССО уничтожили дрон-"ждун", который готовился атаковать их багги на Лиманском направлении. ВИДЕО

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уничтожение (10023) ВСУ (7822) дроны (7361) НРК наземный роботизированный комплекс (135)
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Топ комментарии
+16
Якась дурня, замаскована гілками, проїхала повз стріляючого дрона, і поїхала собі далі, та так швидко, що дрон після розвороту не зміг її знайти.
Може я щось не те бачу?
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01.12.2025 16:59 Ответить
+12
коробка спокійно поїхала далі і зникла з обзору камери. хто кого розніс ?!
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01.12.2025 17:00 Ответить
+8
миллионы потрачены на РНК оружие, брони, разработки, вместо копеечного минирования...
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01.12.2025 17:03 Ответить
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розніс броню?
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01.12.2025 16:37 Ответить
зробив друшляк
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01.12.2025 16:38 Ответить
Не краще було б, якби дрон один раз вистрілив з РПГ?
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02.12.2025 00:15 Ответить
Это какой-то терминатор.
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01.12.2025 16:38 Ответить
У МТ-ЛБ товщина бортової броні - 7 мм. Тому ефективно може протистоять кулям калібру 7,62..
А "Браунінг" має калібр 12,7 мм.
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01.12.2025 17:00 Ответить
виплата за смерть Воїна ЗСУ - 15 млн. грн.

скільки таких дронів можна зробити за ці гроші і найважливіше !!! зберігти життя Українських Воїнів

була б лише політична воля - читайте статтю Головнокомандуючого Залужного в Ліга нет.
в ній все написано !

.
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01.12.2025 16:55 Ответить
наразі ЗЄльона "політична воля" творить фламінги за міліарди доларів

.
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01.12.2025 16:56 Ответить
Залужний нічого не сказав про використання дронів замість людей, проте він сказав слово мобілізація 4 рази, а дрони НУЛЬ разів. Він - черговий дурний совок, який не здатен ефективно керувати у війні дронів! "Баби ісчо нарожаюд!"
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02.12.2025 03:48 Ответить
Якась дурня, замаскована гілками, проїхала повз стріляючого дрона, і поїхала собі далі, та так швидко, що дрон після розвороту не зміг її знайти.
Може я щось не те бачу?
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01.12.2025 16:59 Ответить
Все Ви правильно бачите. Але ж який патріотичний і надихаючий заголовок статті!!!
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01.12.2025 17:13 Ответить
ти просто дуже далеко, тому не можеш бачити
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02.12.2025 08:44 Ответить
коробка спокійно поїхала далі і зникла з обзору камери. хто кого розніс ?!
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01.12.2025 17:00 Ответить
Воно-то ніби так, але ж ми не знаємо що творилось всередині мотолиги. Може водій й живий, двигун працює, а решта, хто знаходився там, хз?
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02.12.2025 07:47 Ответить
миллионы потрачены на РНК оружие, брони, разработки, вместо копеечного минирования...
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01.12.2025 17:03 Ответить
А дешёвый ПНВ+дешёвый ИК-прожектор можно заменить чем-то более качественным? По этой подсветке в тепловизоре он как новогодняя ёлка светится.
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01.12.2025 17:09 Ответить
Тупа реклама дорогого і непотрібного НРК.Калібр 12,7 зробив би решето з цієї ********,а вона проїхала на повному ходу,ще й обережно щоб не зачепити НРК.Невже хтось вірить що водій ворожої бронемашини обережно б обїхав якусь хрень що стріляла в по них?
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01.12.2025 19:00 Ответить
це дурня якась
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02.12.2025 05:50 Ответить
 
 