С начала 2025 года армия РФ потеряла более 383 000 солдат, - Минобороны

Безвозвратные и санитарные потери российской армии в войне против Украины в личном составе, вооружении и военной технике продолжают расти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

Потери в личном составе

По информации Генерального штаба ВСУ, в ноябре наши воины "отминусовали" 31 190 оккупантов.

С начала 2025 года армия РФ потеряла более 383 000 солдат. Условно это равно численности 32 дивизий — то есть около трех дивизий ежемесячно.

Потери в вооружении и технике

Также враг понес ощутимые потери в вооружении и технике. В течение ноября украинские воины поразили и уничтожили:

617 артиллерийских систем;

более 70 танков;

157 боевых бронированных машин;

более 2 400 единиц автотранспорта.

