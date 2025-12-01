РУС
С начала 2025 года армия РФ потеряла более 383 000 солдат, - Минобороны

Раненые россияне возвращаются на фронт

Безвозвратные и санитарные потери российской армии в войне против Украины в личном составе, вооружении и военной технике продолжают расти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.

Потери в личном составе

По информации Генерального штаба ВСУ, в ноябре наши воины "отминусовали" 31 190 оккупантов.

С начала 2025 года армия РФ потеряла более 383 000 солдат. Условно это равно численности 32 дивизий — то есть около трех дивизий ежемесячно.

Потери в вооружении и технике

Также враг понес ощутимые потери в вооружении и технике. В течение ноября украинские воины поразили и уничтожили:

  • 617 артиллерийских систем;
  • более 70 танков;
  • 157 боевых бронированных машин;
  • более 2 400 единиц автотранспорта.

отже, щонайменше 100 тис. (мінімум 25% від загальних втрат) - ліквідовано !

це - щонайменше
а може й 150 тис.

.
01.12.2025 18:25 Ответить
Думаю, що при таких втратах НАТО вже давно б капітулювало.
01.12.2025 18:25 Ответить
НАТО це цивілізація , а московія була і є скотомогильним комбінатом ...
різні цінності
***** за 12 років аже порізав 1.5 млн московитів а їм все одно жодного невдоволення не від кого , просто вдумайтесь що це за бісове утворення виродків
