С начала 2025 года армия РФ потеряла более 383 000 солдат, - Минобороны
Безвозвратные и санитарные потери российской армии в войне против Украины в личном составе, вооружении и военной технике продолжают расти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны.
Потери в личном составе
По информации Генерального штаба ВСУ, в ноябре наши воины "отминусовали" 31 190 оккупантов.
С начала 2025 года армия РФ потеряла более 383 000 солдат. Условно это равно численности 32 дивизий — то есть около трех дивизий ежемесячно.
Потери в вооружении и технике
Также враг понес ощутимые потери в вооружении и технике. В течение ноября украинские воины поразили и уничтожили:
- 617 артиллерийских систем;
- более 70 танков;
- 157 боевых бронированных машин;
- более 2 400 единиц автотранспорта.
це - щонайменше
а може й 150 тис.
.
різні цінності
***** за 12 років аже порізав 1.5 млн московитів а їм все одно жодного невдоволення не від кого , просто вдумайтесь що це за бісове утворення виродків