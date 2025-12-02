РУС
Новости Обстрелы КАБами
Россия сбросила почти 44 тысячи КАБов по Украине за 11 месяцев 2025 года, - Минобороны

За январь-ноябрь 2025 года по позициям Сил обороны Украины и прифронтовым городам зафиксировано почти 44 тысячи управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщает Министерство обороны со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"За 11 месяцев Россия сбросила почти 44 000 КАБов. По информации Генерального штаба ВСУ, российская армия сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые города более 3 500 управляемых авиационных бомб (КАБ)", - говорится в сообщении.

Самым горячим месяцем стал октябрь 2025 года - зафиксировано 5 328 управляемых авиабомб. В Минобороны отметили, что в этом году Россия существенно усилила воздушный террор.

Для сравнения, в течение 2024 года российская авиация сбросила почти 40 тысяч КАБов - в среднем 109 в сутки. За 11 месяцев 2025 года эта цифра выросла до почти 44 тысяч, то есть около 130 бомб ежедневно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала 2025 года армия РФ потеряла более 383 000 солдат, - Минобороны

при тому каби летять безкарно, Захід нам не дає далекобійних засобів, щоб знищувати авіацію носії кабів, а потім дивуються чому українці втрачають територію...
02.12.2025 12:52 Ответить
Присягу Україні дава зеленский а не Захід. До гниди нема питань - замість ракет будував шляхи, а винуватець Захід. Вам ще захід вже відмовив давати 140 млрд. Вийьо....тесь і далі з своїм зеленским.
02.12.2025 13:00 Ответить
І нікому в голову не приходить зруйнувати заводи які виробляють вибухівку?!?!?!
02.12.2025 12:58 Ответить
Чим, гундосиками пересидента?
02.12.2025 13:00 Ответить
Росія це країну- терлрист. Не буде їм прощення ніколи.
Таку саму кількість відосів скинув на голови обездоленим українців Зеленський. Ось це все, на що він спроможний.
02.12.2025 13:00 Ответить
Зате нам не дають потрібних ракет повітря-повітря щоб збивати носіїв КАБів. Або дальнобійних ракет щоб знищувати рашистські заводи і склади зі зброєю. Зате всі хочуть вдарити Україну як осла по носі або змусити до капітуляції через біль. Потрібно нам вже перестати з себе корчити пухнасту тваринку яку всім хочеться вдарити і відрощувати зуби і кігті. Бо інакше в цьому брехливому світі порвуть
02.12.2025 13:14 Ответить
 
 