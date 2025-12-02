Россия сбросила почти 44 тысячи КАБов по Украине за 11 месяцев 2025 года, - Минобороны

За январь-ноябрь 2025 года по позициям Сил обороны Украины и прифронтовым городам зафиксировано почти 44 тысячи управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщает Министерство обороны со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"За 11 месяцев Россия сбросила почти 44 000 КАБов. По информации Генерального штаба ВСУ, российская армия сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые города более 3 500 управляемых авиационных бомб (КАБ)", - говорится в сообщении.

Самым горячим месяцем стал октябрь 2025 года - зафиксировано 5 328 управляемых авиабомб. В Минобороны отметили, что в этом году Россия существенно усилила воздушный террор.

Для сравнения, в течение 2024 года российская авиация сбросила почти 40 тысяч КАБов - в среднем 109 в сутки. За 11 месяцев 2025 года эта цифра выросла до почти 44 тысяч, то есть около 130 бомб ежедневно.

