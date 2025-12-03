Ексочільницю європейської дипломатії Могеріні звільнили з-під варти, - Politico

Бельгійська поліція звільнила з-під варти колишню головну дипломатку ЄС Федеріку Могеріні та колишнього генсека Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно після затримання для допиту у межах розслідування справи про шахрайство.

Про це повідомила прокуратура ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Могеріні, нинішня ректорка Коледжу Європи, Санніно та співробітник цього закладу були затримані у межах перевірки можливого фальсифікування тендера ЄСЗД у 2021-2022 роках. Розслідування має встановити, чи був конкурс на вибір установи для розміщення Дипломатичної академії ЄС сфальсифікований на користь Коледжу Європи.

"Звинувачення стосуються шахрайства та корупції у сфері закупівель, конфлікту інтересів та порушення професійної таємниці. Вони були звільнені, оскільки не вважаються такими, що можуть втекти", - йдеться в заяві прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексочільницю європейської дипломатії Могеріні затримали в Бельгії у справі про шахрайство з коштами ЄС

Прокуратура наголосила, що звинувачення наразі не доведені, а Могеріні, Санніно та інший затриманий працівник Коледжу Європи вважаються невинуватими, доки їхня вина не буде встановлена судом.

Що передувало?

2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу,

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз очікує від нормандського саміту "відчутного прогресу", - Могеріні