Ексочільницю європейської дипломатії Могеріні звільнили з-під варти, - Politico
Бельгійська поліція звільнила з-під варти колишню головну дипломатку ЄС Федеріку Могеріні та колишнього генсека Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно після затримання для допиту у межах розслідування справи про шахрайство.
Про це повідомила прокуратура ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Могеріні, нинішня ректорка Коледжу Європи, Санніно та співробітник цього закладу були затримані у межах перевірки можливого фальсифікування тендера ЄСЗД у 2021-2022 роках. Розслідування має встановити, чи був конкурс на вибір установи для розміщення Дипломатичної академії ЄС сфальсифікований на користь Коледжу Європи.
"Звинувачення стосуються шахрайства та корупції у сфері закупівель, конфлікту інтересів та порушення професійної таємниці. Вони були звільнені, оскільки не вважаються такими, що можуть втекти", - йдеться в заяві прокуратури.
Прокуратура наголосила, що звинувачення наразі не доведені, а Могеріні, Санніно та інший затриманий працівник Коледжу Європи вважаються невинуватими, доки їхня вина не буде встановлена судом.
Що передувало?
2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу,
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